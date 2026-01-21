“애들은 실수한다”…베컴, ‘절연 선언’ 장남 폭로 진화

잉글랜드 축구 스타 데이비드 베컴(50)이 장남의 절연 선언 및 폭로에 대해 “애들은 실수를 한다”면서 진화에 나섰다. 베컴의 장남인 브루클린(26)은 전날 “가짜로 포장된 삶을 살았다”며 가족과의 절연을 선언했다.
20일(현지 시간) AP 통신 등에 따르면 베컴은 스위스에서 개막한 다보스 포럼에 참석하는 과정에서 미국 CNBC와의 인터뷰에서 “애들은 실수를 하면서 배우는 법”이라며 “가끔은 애들이 실수를 하도록 놔둬야 한다는 것을 알지 않느냐”고 말했다.
베컴이 직접 진화에 나섰지만 베컴 일가를 둘러싼 불화설은 끊이지 않고 있다. 브루클린이 폭로 과정에서 부모와의 불화설이 일부 사실이라고 주장하면서다. 브루클린은 2022년 재벌가 출신 미국 배우인 니콜라 펠츠와 결혼했다. 이후 고부 갈등설 등 연예 매체 등을 중심으로 한 가십성 기사가 끊이지 않았다.
그는 “수년간 침묵하면서 문제를 사적으로 해결하려 했지만 부모님과 관계자들이 계속 언론에 거짓 정보를 퍼트려 진실을 밝힐 수밖에 없다”며 “우리 가족은 홍보, 광고 계약을 무엇보다 중요하게 생각한다. 베컴이라는 브랜드가 우선”이라고 비판했다.
브루클린이 결혼할 당시 결혼식에서 빅토리아가 디자인한 웨딩드레스를 니콜라가 입지 않은 것에 대해서도 “우리 어머니는 결혼식 직전에 (며느리인) 니콜라에게 만들어주기로 했던 웨딩드레스를 취소했다”면서 “이 때문에 급하게 새 웨딩드레스를 구해야 했다”고 밝혔다.
한편 브루클린의 모친은 영국의 인기 걸그룹 ‘스파이스 걸스’ 출신 빅토리아다. 베컴은 빅토리아와의 사이에서 브루클린을 포함해 4명의 자녀를 뒀다. 글로벌 스타로 거듭난 베컴의 일거수일투족은 여전히 세간의 높은 관심을 받고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
