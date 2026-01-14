“이란 1만2000명 대학살 추정”…30세 미만 청년 사망자 상당수

이란 당국이 인터넷과 통신을 전면 차단하여 정확한 실태 파악이 어려운 가운데, 시위 진압 과정에서 최소 1만 2000명이 학살당했다는 주장이 제기됐다.
영국 소재 이란 반체제 매체 이란인터내셔널은 13일(현지 시간) “지난 8일과 9일 양일간 국가 권력에 의한 계획적인 대학살이 발생했다”고 보도했다. 매체는 내부 소식통과 현장 데이터를 근거로 전국에서 최소 1만 2000여 명이 사망한 것으로 추정된다고 주장했다.
그러면서 이번 사태는 하메네이 최고지도자의 직접 지시와 행정·입법·사법부 수장의 명시적 승인 아래 집행된 것으로 확인됐다고 전했다. 특히 최고국가안보회의가 시위대를 향한 ‘직접 조준 사격’ 명령을 공식화했으며, 정예부대인 혁명수비대(IRGC)와 친정부 민간 무장 조직이 현장에 투입돼 무차별 살상을 자행했다는 의혹이 제기됐다.
매체는 대통령실 내부 소식통과 의료기관 데이터를 분석한 결과 희생자 상당수가 30세 미만의 청년층이었다고 설명했다. 부상당한 시위대를 치료하는 대신 사법 절차 없이 즉결 처형하고 있다는 참혹한 증언도 잇따랐다.
이란 당국은 현재 강력한 통신 차단을 유지하고 있어 해당 수치의 교차 검증이나 공식적인 확인은 불가능한 상태다.
이란인터내셔널 측은 “의료진 등의 증언을 토대로 사망자 수치를 정밀하게 검증해 희생자들의 기록을 끝까지 추적하겠다”는 입장을 강조했다.
이번 시위는 지난달 리알화 폭락으로 시작된 경제 시위가 정권 퇴진 운동으로 격화되며 촉발됐다. 이란 당국은 정보 유출을 막기 위해 8일 밤부터 인터넷과 문자 서비스를 전면 차단했다. 현재 이란은 외부 세계와의 연결이 완전히 단절된 고립 상태가 지속되고 있다.
