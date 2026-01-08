컵에 맨손 넣더니 밀크티 휘휘…中 체인점 위생 논란

CNA

영상에서 직원은 맨손으로 레몬을 짜고 찌꺼기를 컵에 던져 넣었다. 이어 밀크티를 붓더니 장갑도 끼지 않은 맨손으로 음료를 저었다. 흘린 밀크티와 얼음도 손으로 주워 담았다.