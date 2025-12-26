中, 美군수기업 20곳 제재…대만 무기 판매에 보복

중국이 대만에 무기를 수출한 미국 군수 기업 20곳과 기업 고위 임원 10명에 대한 제재를 발표했다. 최근 미국이 대만에 111억 달러(약 16조4000억 원)에 달하는 대규모 무기를 판매하기로 한 것에 대한 보복 차원으로 풀이된다.
26일 중국 외교부는 ‘미국 군수산업체 및 고위 경영진에 대한 보복 조치 결정’이라는 제목의 외교부령을 공포하며 이같이 밝혔다. 외교부는 “미국은 최근 중국 대만 지역에 대규모 무기 판매를 선포해 ‘하나의 중국’ 원칙과 중미 3대 공동성명을 심각하게 위반하고, 중국 내정에 심각하게 간섭했으며, 중국의 주권과 영토 완전성을 심각하게 훼손했다”고 제재 배경을 설명했다.
제재 대상 기업에는 미국 최대 다국적 항공우주 및 방위산업체인 노스롭 그루먼 시스템스 코퍼레이션을 포함해 L3 해리스, 보잉 세인트루이스, 깁스앤콕스, 어드밴스드 어쿠스틱 콘셉츠, VSE, 시에라 테크니컬 서비스, 레드캣 홀딩스, 틸 드론 등이 포함됐다. 대부분 항공우주나 군사용 무인기(드론) 관련 업체들이다. 이에 따라 해당 기업의 중국 내 자산이 동결되고, 중국 기관 및 개인과 거래 및 협력 또한 금지된다.
또한 중국은 미국 인공지능(AI) 방산업체 안두릴의 공동 창립자 팔머 러키, 이번 제재 대상 기업의 경영진 9명 등 총 10명을 개인 제재 대상에 넣었다. 이들의 중국 내 자산 역시 동결되며 중국·홍콩·마카오 등으로 입국이 금지된다.
중국 외교부는 대변인 명의의 성명에서 “대만 문제는 중국의 핵심 이익이자 미중 관계에서 절대 넘어서는 안 될 첫 번째 레드라인”이라며 “대만에 무기를 판매하는 기업이나 개인은 반드시 그 대가를 치르게 될 것”이라고 경고했다.
앞서 17일 미국은 장거리 탄도미사일 ‘에이태큼스(ATACMS)’, ‘고속기동 포병로켓시스템(HIMARS·하이마스)’, 대전차미사일 ‘재블린’, 공격용 자폭 무인기(드론) ‘알티우스-700M’과 ‘알티우스-600’ 등을 대만에 판매하기로 했다. 같은 달 4일 발표한 국가안보전략(NSS) 보고서에는 중국에 맞서 ‘제1도련선(島鏈線·First Island Chain·일본 규슈∼오키나와∼대만∼필리핀)’을 반드시 지킬 것이며 이를 위해 대만의 군사력 강화가 필수적이라는 내용을 담았다.
