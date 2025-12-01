“中, 자국 기업에 엔비디아 H200 사용규제 검토”

FT “구매요청서 의무제출 절차 도입”
블룸버그 “美 수출 허용, 화웨이 견제”

미국이 대중(對中) 수출을 허용한 엔비디아의 H200 반도체에 대해 중국이 자국 기업들의 사용을 규제하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 중국산 인공지능(AI) 반도체를 정부 공식 조달 목록에 포함하는 등 중국이 반도체 자력갱생에 나선 거라는 해석이 나온다.

9일(현지 시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국 정부는 자국 기업들이 H200을 구입하려 할 경우 구매 요청서를 의무적으로 제출하는 절차 도입을 검토 중이다. 요청서엔 화웨이 등 중국산 반도체를 쓰지 않는 이유를 명시해야 한다. 특히 공공 부문에서 H200 구매를 금지하고 자국산 반도체만 사용하게 하는 방안도 거론되고 있다.

앞서 올 8월 미국이 저성능 AI 반도체 H20 대중 수출을 허용했을 때도 중국 정부는 보안을 이유로 H20 구매 중단을 지시했다. 또 중국산 반도체를 사용하는 데이터센터에 전기요금을 보조해주는 인센티브도 제공하기로 했다. 최근에는 화웨이, 캠브릭온 등 중국산 AI 반도체 제조사들을 정부 승인 공급업체 목록에 추가해 공공부문에서 사용을 독려하고 있다.

한편, 미국이 H200의 대중 수출을 허용한 건 중국 화웨이가 엔비디아에 필적할 만한 AI 반도체를 제공하고 있다는 판단에 따른 거라고 블룸버그통신은 10일 전했다. 화웨이는 올 7월 독자 생산한 AI 반도체 어센드910C 384개로 구축한 ‘클라우드매트릭스 384’를 공개했다. 어센드910C의 개별 성능은 엔비디아 반도체의 3분의 1 수준이다. 하지만 이를 수백 개 연결해 만든 AI 시스템은 엔비디아의 최신 AI 반도체 블랙웰 기반의 NVL72와 거의 동등한 성능을 발휘할 수 있다는 것을 미국이 확인했다는 것. 블룸버그는 “중국 기업들이 화웨이 제품으로 전환하는 것을 막고, 중국에서도 미국 기술 생태계를 유지하기 위해 H200의 대중 수출을 허용한 것”이라고 분석했다.

베이징=김철중 특파원
