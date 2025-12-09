다카이치 “다케시마는 명백히 일본의 고유 영토” 또 억지 주장

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 10월 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. (대통령실 제공) 2025.10.30/뉴스1

현재 이 대통령은 내년 1월 일본을 방문해 다카이치 총리와 만날 가능성이 높다. 교도통신은 4일 복수의 한일 외교 소식통을 인용해 이 대통령과 다카이치 총리가 내년 1월 중순 일본 나라현 나라시에서 정상회담을 여는 방안을 논의 중이라고 보도했다.교도통신은 “양국 정상 간 상호 왕래 형식인 ‘셔틀 외교’의 일환”이라며 “고향으로 초청함으로써 이 대통령과 친밀한 관계를 구축하려는 목적”이라고 전했다. 나라현은 다카이치 총리의 고향이자 지역구다.