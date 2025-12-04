“너무 귀엽다” 트럼프가 콕집은 日경차…美 진출 길 열려

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 ‘일본식 경차’에 매료됐다며 미국 내 생산 및 판매를 가로막던 빗장을 풀라고 지시했다. 안전성 우려와 수익성 문제로 인해 사장됐던 ‘초소형 차’의 미국 진출 길이 열린 셈이다.
4일(현지 시각) 블룸버그에 따르면, 트럼프 대통령은 최근 백악관에서 기자들과 만나 차량 연비 규제 완화 계획을 설명하며 돌연 일본 경차를 화두로 던졌다. 그는 “(일본 경차는) 정말 작고 귀엽다. 그래서 내가 ‘이 차가 미국에서는 어떨까’라고 물었다”며 관심을 드러냈다.
트럼프 대통령은 “미국에선 이 차를 만들 수 없도록 되어 있지만, 앞으로는 승인할 것”이라며 숀 더피 교통부 장관에게 생산 승인 권한을 일임했다. 이에 미국 연방 교통부는 일본 제조사들이 미국에서 경차를 만들 수 있도록 “모든 준비를 마쳤다(cleared the deck)”고 호응했다.
● ‘경차의 무덤’ 미국에서 날개 펼치나…트럼프 “도요타 사라”
경차는 일본의 좁은 도로 사정에 특화된 모델로, 일본 내 신차 판매의 3분의 1을 차지할 만큼 인기가 높다. 그러나 미국 시장 진출에는 고전했다. 거대한 픽업트럭과 SUV가 즐비한 미국 도로 환경에서 안전을 담보하기 어렵다는 우려 때문이다.
엄격한 미국 연방 자동차 안전 기준(FMVSS)을 넘기 어렵다는 점도 꼽힌다. 경차 특성 상 차체 강성과 충격 흡수 공간이 부족해 충돌 테스트를 통과하기 어렵고, 에어백 및 범퍼 강도 규정 또한 충족하지 못해 사실상 수입이 불가능했다.
실제로 일부 주에서는 25년 이상 된 구형 경차만 수입을 허용하거나, 사유지 내 저속 주행으로 운행을 제한하고 있다. 블룸버그 애널리스트 요시다 타츠오는 “시장성은 존재하지만 틈새시장에 불과하다”며 “가격과 비용 구조가 맞지 않아 일본 제조사들도 미국 진출을 꺼려왔다”고 전했다.
그럼에도 트럼프 대통령이 경차 도입을 지시한 배경에는 미일 간의 무역 협상 전략이 깔려 있다. 자동차는 양국 무역 협상의 핵심이다. 최근 일본 정부가 미국산 포드 F-150 트럭 구매 의사를 밝히는 등 무역 협상에 ‘성의’를 보이자, 트럼프 대통령 역시 일본의 주력인 경차 시장을 열어주는 방식으로 호응하고 있다는 분석이다.
이러한 기류는 지난 10월 있었던 일본 요코스카의 미 해군기지 연설에서도 확인됐다. 트럼프 대통령은 연설 도중 “(다카이치 사나에) 총리로부터 도요타가 미국 전역에 100억 달러(약 14조7200억 원) 규모의 공장을 짓기로 했다는 소식을 들었다”며 “나가서 도요타를 사라”고 독려했다.
