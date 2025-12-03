비행기서 ‘야구 배트’ 든 최초의 교황 “은퇴하려했는데, 콘클라베서…”

크게보기 교황 레오 14세가 해외 첫 순방을 마친 2일 바티칸으로 돌아가는 전용기편 안에서 취재진 질문에 답하고 있다 =AP뉴시스

“깊은 숨을 들이쉬었죠. 그러곤 ‘주님, 이제 시작입니다. 당신이 주관하시고 당신이 이끄소서’ 라고 말했습니다.”레오 14세 교황이 6일간의 첫 해외 순방을 마치고 귀국하는 전용기에서 자신을 교황으로 선출한 콘클라베(교황을 선출하는 가톨릭 추기경단 비밀회의) 당시의 심경을 처음으로 공개했다. 지난 5월 사상 첫 미국인 교황으로 선출됐던 당시 자신을 향해 쏠리는 표를 확인하면서 어떤 생각을 했느냐는 질문에 이와 같이 답했다.레오 14세는 2일(현지 시간) 튀르키예와 레바논 순방을 마치고 돌아오는 기내에서 30분간 동행 취재진을 대상으로 기자회견을 열었다. 교황은 콘클라베 상황에 대해 “투표 진행 상황을 보면서 교황직이 현실이 될 수 있겠다고 생각했고, 피할 수 없는 상황에 순응했다“고 당시를 회상했다.

“나도 1~2년 전엔 은퇴 생각했었는데…”

그가 교황이 되기 전엔 은퇴를 생각했다는 고백도 나왔다. 은퇴를 앞둔 기자에게 교황은 “나 역시 1~2년 전만 해도 언젠가 은퇴하게 될 것이라고 생각했다. 당신은 그 선물을 받은 것 같지만 우리 중 일부는 계속 일해야 할 것”이라며 농담조로 말했다.미국 시카고 태생인 레오 14세는 올해 5월 프란치스코 교황의 뒤를 이어 제267대 교황으로 선출됐다. AP통신은 당시 콘클라베에 참여했던 추기경 반응을 종합한 결과, 투표 이틀째 오전 세 번째 투표에서 이미 당시 현 교황인 당시 로버트 프레보스트 추기경에게 표가 쏠리고 있었다고 전했다. 네 번째 투표에서 그가 역사상 첫 미국인 교황으로 선출됐다.그는 “페루에서 테러리즘이 극심했던 시기를 살았고, 결코 가리라 예상하지 못했던 곳에서 봉사하도록 부름받았지만 항상 하느님을 신뢰한다”며 “이것이 오랫동안 나의 영성이었다”고 말했다. 그는 교황으로 선출되기 전 20년간 페루에서 선교사로 활동한 바 있다.

크게보기

크게보기 교황 레오 14세가 2일 미사를 집전한 레바논 베이루트 해변엔 15만 명에 달하는 많은 인파가 몰렸다. 레바논은 무슬림이 다수인 국가지만, 마론파 기독교도도 국민 전체의 3분의 1에 달할 정도로 중동에선 비교적 기독교세가 강한 국가로 꼽힌다. AP뉴시스

교황은 남미 상황을 설명하는 도중 최근 도널드 트럼프 미국 행정부가 군사력으로 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 압박하는 것에 대해 우려를 표명했다. “미국에서 나오는 목소리들은 일정한 주기로 변한다. 대화 방안을 모색하거나 경제 압박을 포함한 다른 수단을 고려하는 게 더 낫다”라고 말했다.

레바논 베이루트 미사엔 15만 명 운집…내년은 알제리 방문 희망

레오 14세는 순방 마지막 일정으로 레바논 베이루트에서 집전한 미사 도중 모인 인파를 보고 놀란 표정을 지었다는 지적에 대해 “기자들이 내 얼굴을 어떻게 해석하는지 보면 종종 재미있다”라며 “때로는 여러분이 내 마음이나 얼굴을 읽을 수 있다고 생각해서 아주 좋은 아이디어를 얻기도 한다”고 답했다. 그는 “(기자의 해석이) 항상 정확한 것은 아니다”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이날 미사가 열린 베이루트 해안엔 15만 명이 모였다. 교황은 미사를 집전하며 “불안정과 전쟁, 고통으로 얼룩진 이 땅에 평화를 내려주시길 간절히 청한다”라고 말했다.레오 14세는 레바논에서 젊은 가톨릭 신자들의 열정에 깊은 감명을 받았다고 전했다. 그는 “이 사람들이 교황을 보러 왔다고 생각하지만, 사실 그들은 예수 그리스도를 보고 평화의 메신저를 보러 온 것”이라며 “그들의 열정과 평화의 메시지에 대한 반응을 듣는 것은 경외감을 불러일으킨다”라고 말했다.

비행기에서 ‘빠따’를 든 최초의 교황 기록도

크게보기 교황 레오 14세가 명예의 전당 멤버 넬리 폭스가 소유했던 야구 배트를 선물로 받은 뒤 기자와 대화를 나누고 있다. 선물로 받은 배트를 들고 있을 뿐인데 기자를 향한 모습이 예사롭지 않아 보인다. 출처 : 바티칸 미디어

교황이 첫 해외 순방 전용기편에서 야구 배트를 든 모습은 온라인에서 큰 화제가 됐다. ‘신은 용서하셨지만, 나는 아니다’ 같은 농담을 담은 밈으로 재생산됐다. 출처 엑스

포프 14세(맨 왼쪽)가 2005년 시카고 화이트삭스가 진출한 월드시리즈 1차전 경기를 관중석에서 보는 모습. 교황 선출 후 화제가 됐다. 출처 MLB 영상 캡처

교황은 지난달 27일 튀르키예부터 이달 2일 레바논까지 총 6일간의 첫 해외 순방 일정을 마무리했다. 첫 해외 순방 일정으로 무슬림 국가를 택한 것에 대해 분열주의가 심화되는 가운데 종교간 화합과 공존 메시지를 내기 위한 선택이라는 해석이 나왔다.교황 첫 해외 순방에선 전임 프란치스코 교황(1936~2025)에 비해 다소 엄숙하고 경직돼 보이던 모습을 벗고 유머 감각을 보여줬다는 평가가 나온다.출발 당시 전용기에서는 가벼운 분위기도 연출됐다. 동행 기자단이 선물을 전달하는 전통에 따라 CBS 방송 기자가 시카고 화이트삭스의 전설적인 2루수 넬리 폭스가 사용했던 야구 배트를 선물하자 교황은 이를 받아들고 기뻐하면서도 “어떻게 보안검색대를 통과했소?”라고 물어 웃음을 자아냈다.시카고 출신인 교황 레오 14세는 열렬한 화이트삭스 팬이다. 그는 2005년 시카고 화이트삭스가 우승한 월드시리즈에서 1차전 당시 관중석에서 응원하는 모습이 교황 선출 후 회자되기도 했다.