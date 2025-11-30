日가수, 中공연 중 조명 꺼지더니 강제로 쫓겨나…한일령 본격화되나

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중일 갈등이 이어지는 가운데 중국에서 공연 중이던 일본 가수가 무대에서 갑자기 퇴장을 당하는 일이 벌어졌다고 교도통신이 30일 전했다.
28일 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’ 행사에서 일본 가수 오쓰키 마키가 무대에서 노래를 부르던 중 갑자기 조명이 꺼지고 음악이 중단됐다. 이어 일부 관계자들이 무대에 올라 오쓰키에게 말을 건넸고, 오쓰키는 노래를 마무리하지 못한 채 무대에서 내려갔다. 중국 소셜미디어에서는 당시 오쓰키가 퇴장하는 모습을 촬영한 동영상이 퍼지고 있다.
오쓰키는 일본의 유명 애니메이션 ‘원피스’의 주제곡을 부른 가수로 일본 애니메이션 콘텐츠를 체험하는 행사에 초대 가수로 참여했다. 이에 대해 소속사 측은 “공연 도중 부득이한 여러 사정으로 중단할 수밖에 없는 상황이 됐다”고 밝혔다. 다음날인 29일 예정됐던 오쓰키의 공연 역시 같은 이유로 취소됐다. 일본 매체들은 무대에서 공연 중이던 가수를 강제로 퇴장시킨 건 가수에 대한 모욕이라는 비판이 제기되고 있다고 지적했다.
일본 인기 가수 하마사키 아유미가 29일 상하이에서 열기로 했던 공연도 공연 하루 전날 불가항력의 요인을 이유로 취소됐다. 하마사키는 SNS에 “(28일) 오전에 갑자기 공연 중지 요청을 받았다. 믿을 수 없고 말도 안 된다“고 토로했다. 이밖에도 일본 피아니스트 우에하라 히로미의 공연, ‘미소녀 전사 세일러문’ 뮤지컬 등도 일본인 아티스트나 콘텐츠의 중국 내 공연이 줄줄이 취소됐다.
다카이치 총리는 지난 7일 일본 현직 총리로는 최초로 “대만 유사시 집단자위권을 발동해 개입하겠다”며 밝혔다. 이에 중국은 다카이치의 발언 철회를 요구하며 강력히 반발하고 있다. 14일과 16일 각각 일본 여행 및 유학 자제령을 내렸고, 18일에는 일본의 유명 애니메이션 ‘짱구는 못 말려’ 극장판의 중국 상영을 무기한 연기했다. 19일에는 일본산 수산물 수입을 중단하겠다며 일본에 대한 경제 압박을 이어가고 있다.
대중문화 저널리스트인 마쓰타니 소이치로 씨는 교도통신에 “중국이 한국의 사드에 배치에 반발해 2016년 한국 드라마 방송을 제한했다” 면서 “일본 엔터테인먼트를 둘러싼 상황이 더욱 험난해질 수 있다“고 지적했다.
