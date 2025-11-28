홍콩 당국 “아파트 화재 사망자 128명…부상자 79명·실종 200여 명”

홍콩의 고층아파트 단지에서 26일(현지 시간) 발생한 화재 사망자가 128명으로 늘었다.
사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 당국은 28일 현재까지 확인된 사망자가 소방관 1명 등 128명이며 앞으로 더 늘어날 수 있다고 밝혔다. 여전히 약 200명이 아직 행방불명이며 화재 진압을 위해 출동한 소방관 포함 부상자는 79명이다.
시신 중 약 80여 구는 훼손 정도가 지나치게 심하거나 신분을 증명할 자료가 없어 신원도 제대로 확인하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
앞서 26일 오후 홍콩 신계 북부 타이 포(Tai Po) 지역 고층아파트 단지인 ‘웡 푹 코트(Wang Fuk Court)’에서 화재가 발생했다. 31층짜리 고층 아파트들로 이뤄진 이 아파트 단지는 8개 동에 2000세대, 약 4800명이 거주하고 있다.
해당 건물은 1년 넘게 보수공사 중이었으며, 외벽에 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망으로 불이 번지면서 큰 화재로 번진 것으로 알려졌다.
홍콩 경찰은 과실치사 등 혐의로 공사 책임자 3명을 체포해 조사 중이며 “형사 사건 가능성을 배제하지 않고 수사하고 있다”고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
