홍콩 고층아파트 화재로 36명 사망·279명 실종

홍콩의 고층 아파트 단지에서 26일(현지 시간) 발생한 화재로 최소 36명이 숨지고 29명이 다쳤다. 하지만 현재까지 생사가 확인되지 않은 실종자도 300명에 육박해 사상자가 더욱 늘어날 가능성이 높다. 경찰은 이번 화재와 관련해 남성 3명을 체포해 조사하고 있다.
27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 화재는 전날 오후 2시 51분경 홍콩 북부 타이포 지구 내 고층 아파트 단지인 ‘웡 푹 코트’에서 발생했다. 소방대원 888명이 현장에 투입돼 밤샘 진화 작업을 벌인 끝에 이날 새벽 큰 불길은 잡혔다. 존 리 홍콩 행정장관은 같은 날 새벽 브리핑에서 “소방관을 포함해 36명이 사망하고 실종자는 약 279명”이라며 “병원으로 이송된 29명 중 7명이 위중한 상태”라고 밝혔다.
이 아파트는 총 8개 동 2000가구 규모로 4600여 명이 거주하는 것으로 알려졌다. 불은 건물 외벽에서 시작된 것으로 추정되고 있다. 지난해 7월부터 리모델링 공사가 진행 중인 탓에 이 아파트 외벽에는 대나무 비계가 설치돼 있었다. 이를 통해 불길이 빠르게 번진 것으로 보고 있다. 대나무 비계는 가볍고 설치가 빠르기 때문에 홍콩 등 아시아의 건설현장에서 자주 쓰이지만, 화재에 취약하다는 치명적 단점이 있다.
하지만 소방당국은 대나무 비계 외에 스티로폼도 불쏘시개 역할을 한 것으로 봤다. 크리스 탕 보안장관은 예비조사 결과 브리핑에서 “창문을 밀봉하는 데 스티로폼이 사용됐다”며 “이 때문에 비계가 연소된 후에도 불길이 빠르게 번지는 것을 발견했다”고 밝혔다. 지역 소방서장도 “창문을 막고 있는 스티로폼을 발견했다”며 “이로 인해 화재가 블록 내에서 더 빠르게 확산되고 복도 전체에 불이 붙은 것”이라고 설명했다.
경찰은 화재와 관련해 남성 3명을 체포했다. 이들에게는 과실치사 혐의가 적용됐다. 당초 이날 새벽 4시 30분경 기자회견을 통해 자세한 내용을 공개할 예정이었으나 순연된 상태다.
