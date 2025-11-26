트럼프, AI 경쟁 주도권 확보 ‘제네시스 미션’ 서명

원폭 개발 ‘맨해튼 프로젝트’급 규모
“정부-학계-민간 협력 R&D 극대화”
양자컴 등 국가난제 20개도 선정
도널드 트럼프 미국 대통령이 24일 인공지능(AI) 패권 경쟁에서 주도권을 확보하기 위한 ‘제네시스 미션(Genesis Mission)’ 행정명령에 서명했다. 에너지부 주도로 민간, 학계가 힘을 합쳐 에너지, 과학, 의료 등 각 분야에서 AI를 통한 혁신을 극대화하자는 취지다.
백악관은 제네시스 미션을 제2차 세계대전 당시 최고 과학자들이 비밀리에 원자폭탄을 개발한 ‘맨해튼 프로젝트’, 인간을 세계 최초로 달에 보낸 미 항공우주국(NASA)의 ‘아폴로 우주 프로그램’과 비견되는 대규모 사업이라고 강조했다. 엔비디아, 아마존, 델, HP, AMD 등 미국 대표 정보기술(IT) 기업이 적극 참여하며 이들 빅테크의 기술력과 자본 투자가 사업의 성공 가능성을 높일 것이라는 기대가 나온다.
트럼프 대통령은 이날 “우리가 맞닥뜨린 과학적 도전은 ‘맨해튼 프로젝트’에 버금가는 국가적 노력이 필요하다. 국립연구소, 대학, 민간기업의 과학자들이 협력해 국가 전체의 연구개발 역량을 극대화하겠다”고 강조했다. 이에 따라 에너지부는 산하 국립연구소들의 슈퍼컴퓨터와 연방정부의 각종 데이터를 민간 과학자와 기술자가 AI 연구용으로 쓸 수 있는 플랫폼을 구축하기로 했다.
크리스 라이트 에너지장관은 “이 사업의 궁극적인 목표는 일자리 창출을 포함해 미 국민의 삶을 개선하는 것”이라며 더 많은 에너지를 공급하고 전력망을 효율화하며 에너지 가격 상승세를 떨어뜨리기를 기대하고 있다고 강조했다.
이번 행정명령은 60일 안에 에너지부가 국가 난제를 최소 20개 이상 선정하도록 규정했다. 바이오테크, 핵융합, 핵분열, 반도체, 양자 컴퓨팅 등이 포함될 것으로 보인다. 민간 주도의 AI 혁신을 위해 정부가 과도하게 간섭하지 말라는 내용도 담겼다.
이에 세계 최대 전자상거래 업체 아마존 또한 연방정부의 AI와 슈퍼컴퓨터 인프라 사업에 최대 500억 달러(약 73조7000억 원)를 투자하기로 했다.
