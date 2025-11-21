체니 전 부통령 장례식에 트럼프·밴스 불참…민주당, 바이든·해리스 등 참석

20일(현지 시간) 워싱턴에서 열린 딕 체니 전 미국 부통령의 장례식에 생존 전직 대통령과 부통령 대부분이 참석해 추모한 가운데 도널드 트럼프 대통령과 J D 밴스 부통령이 불참했다.
AP통신에 따르면 이날 워싱턴 워싱턴국립대성당에서 열린 체니 전 부통령의 장례식에 부시 전 대통령과 조 바이든 전 대통령, 카멀라 해리스·마이크 펜스·앨 고어·댄 퀘일 전 부통령이 참석했다.
밴스 부통령은 이날 오전 다른 행사에서 체니 전 부통령에 대한 질문을 받고 “정치적 의견 차이가 있지만 나라를 위해 헌신한 사람”이라며 “슬픔에 잠긴 그의 가족에게 진심으로 위로를 전한다”고 했다.
체니 전 부통령은 조지 W 부시 미국 행정부(2001년 1월∼2009년 1월) 시절 미국의 이라크 침공과 테러와의 전쟁을 이끌며 ‘네오콘’(신보수주의자)의 거두로 불렸다. 공화당 주류와 거리가 있는 트럼프 대통령과는 내내 불화했다.
트럼프 대통령과 백악관은 체니 전 부통령이 지난 3일 별세한 이후 별도의 성명을 내지 않으며 침묵을 이어가고 있다. 백악관에 조기를 게양했지만 이는 법 규정에 따른 것이다.
정치전문매체 액시오스와 AP통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령과 밴스 부통령이 장례식에 초청받지 못했다고 전했다.
체니 전 부통령은 지난해 대선 때 민주당 대선 후보인 해리스 전 부통령에게 투표할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 체니 전 부통령의 장녀 리즈 체니 전 공화당 하원의원과도 불화했다. 리즈는 2021년 트럼프 지지층의 의회 난입 등을 거치며 트럼프 대통령과 완전히 결별했다.
워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령과 밴스 부통령의 장례식 불참에 대해 “트럼프의 마가 운동과 부시 행정부 시절로 대표되는 전통적 보수주의 사이의 깊은 분열을 뚜렷이 보여주는 장면”이라고 평가했다.
이지윤 기자 asap@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0