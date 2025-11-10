美 그랜드 캐년 웨스트서 60대 남성 추락사

미국 애리조나의 그랜드 캐년 웨스트에서 60대 남성이 40m 아래 절벽으로 추락해 숨졌다.
8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 이 남성은 전날 그랜드 캐년 웨스트의 전망대인 구아노 포인트에서 미끄러져 추락사했다.
모하비 카운티 보안관 사무소는 이날 페이스북을 통해 “7일 오후 2시경 구아노 포인트에서 구조 요청을 받았다”고 밝혔다. 구조대는 같은 날 약 40m 아래 절벽의 높이에서 시신을 수습했다. 사망자의 정확한 신원은 알려지지 않았다.
후알라파이 네이션 소방서와 그랜드 캐년 웨스트 보안국 등은 시신 수습을 지원했다.
그랜드 캐년 웨스트는 그랜드 캐년 국립공원과는 별도로 ‘후알라파이’ 부족이 운영하는 곳이다.
그랜드 캐년 웨스트에는 말굽 형태의 다리인 스카이워크도 있다. 콜로라도강을 굽어보는 거대한 절벽 바깥의 허공으로 약 21m 돌출한 유리바닥의 산책 전망로다. 추락 위험이 높아 스카이워크 가장자리에 너무 가깝게 접근하지 말라는 경고판이 설치돼 있다. ‘떨어질 경우 152~244m 아래로 수직 낙하하게 된다’는 주의 문구도 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0