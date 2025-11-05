트럼프, NASA 국장 후보에 머스크 측근 아이작먼 재지명

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지 시간) 미 항공우주국(NASA) 국장 후보로 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 측근인 억만장자 재러드 아이작먼을 5개월 만에 다시 지명했다. 앞서 지난해 말 트럼프 대통령은 아이작먼을 NASA 국장 후보자로 지명했지만, 감세 법안을 놓고 머스크와 충돌하는 과정에서 지명을 철회했었다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “탁월한 기업가이자 자선가, 파일럿이자 우주비행사인 재러드 아이작먼을 NASA 국장으로 지명하게 돼 기쁘다”며 “재러드의 우주에 대한 열정과 우주비행사 경험, 새로운 우주 경제를 발전시키려는 헌신은 NASA를 대담한 새 시대로 이끌기에 적합하다”고 밝혔다.
아이작먼은 핀테크 억만장자로 스페이스X 우주선을 타고 두 차례 우주비행을 한 경험이 있다. NASA 국장이 되려면 의회 인준을 받아야 한다. 아이작먼은 지난해 12월 초 NASA 국장 후보로 지명된 후 올 4월 미 상원 인사청문회와 위원회 인준을 마쳤다. 이후 상원 전체 인준 표결만 남겨두고 있었지만, 트럼프가 대통령이 돌연 지명을 철회하면서 관련 절차가 중단됐다.
당시 미 정치권에선 머스크가 트럼프 대통령의 감세 법안을 공개 비판하면서 사이가 틀어진 것이 지명 철회에 영향을 미쳤다는 분석이 나왔다.
