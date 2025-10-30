[속보]트럼프, 시진핑과 악수…“오늘 무역협정 서명할수 있을것”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 30일 부산에서 마주했다. 두 정상의 만남은 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 4개월 만이다. 트럼프 2기 들어 미국의 고율관세 부과로 시작된 미중 무역전쟁 이후 양국 정상의 첫 만남으로 전 세계가 ‘세기의 담판’에 주목하고 있다.
트럼프 대통령은 이날 오전 전용 헬기 ‘마린원’을 타고 시 주석에 앞서 김해공항에 도착했다. 트럼프 대통령이 도착한 뒤 시 주석이 탑승한 전용기가 김해공항에 착륙했고, ‘국빈’ 영접을 받은 시 주석은 중국 승용차 브랜드인 훙치가 만든 전용 리무진 ‘N701’을 타고 회담장으로 이동했다. 회담 장소는 두 정상의 일정과 동선, 보안 등을 고려해 김해국제공항 접견실(나래마루)에서 진행된다.
이날 11시 7분경 회담장 카메라 앞에는 트럼프 대통령이 먼저 섰고, 이후 시 주석이 들어와 악수했다. 두 정상은 “다시 만나 반갑다”며 인사를 건넸다. 트럼프 대통령은 시 주석을 두고 “굉장한 협상가”라며 “매우 성공적인 회담이 될 것으로 의심치 않는다”고 말했다. 이어 “오늘 무역협정에 서명할 수 있을 것 같다”며 “서로가 매우 잘 이해하게 될 것이고 양국은 매우 좋은 관계를 갖고 있다”고 했다. 시 주석은 별다른 말을 하지 않은 채 회담장 안으로 들어가기 전 취재진 앞에서 손을 들어 보이며 환하게 웃었다.
테이블 앞에 마주앉은 두 정상은 서로에게 손을 내미는 발언으로 긍정적 분위기를 보였다. 시 주석은 “세계 경제를 이끄는 경제대국이 가끔 분쟁과 갈등이 있는 것은 당연하다”며 “우리는 여러 도전적 과제에 직면했으나 앞으로 중미 관계에 있어서 안정적 우호관계를 유지할 것”이라고 말했다. 이어 “저는 항상 중국의 발전은 (트럼프) 대통령의 ‘미국을 다시 위대하게 만들겠다’와 궤를 같이 한다고 생각한다”며 “저는 지난 몇년간 공공연하게 말해왔듯이 중국과 미국은 파트너이자 친구여야 한다”고 강조했다. 그러면서 “세계 평화를 위해 대통령이 많은 노력을 했다”며 노벨평화상을 노리는 트럼프 대통령을 추켜세웠다.
미중 회담의 주요 쟁점은 희토류 수출 통제, 고율 관세, 미국산 대두 수입, 펜타닐 통제, 핵 군축 등이다. 양국은 정상회담의 전초전 성격으로 최근 진행한 고위급 무역회담에서 확전을 자제하자는 취지의 타협점을 찾았다. 중국은 희토류 수출 통제 강화 조치를 1년간 유예하고, 미국은 중국에 부과하기로 한 100% 추가 관세를 철회하는 중재안에 잠정 합의한 것. 실제로 정상회담을 앞두고 중국은 미국산 대두 수입을 재개하기도 했다. 주요 쟁점에서 큰 틀의 조율이 이뤄진 만큼 이날 최소 ‘스몰딜’은 가능할 것이란 전망이 나온다.
