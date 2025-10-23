트럼프 “푸틴과 회동 취소”…러 대형 석유기업 2곳 추가 제재

미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 22일(현지시간) 우크라이나 전쟁 종식에 미온적인 태도를 보인 러시아를 상대로 결국 추가 제재를 발표하며 우크라이나 전쟁 종전 협상에 나서도록 압박 강도를 높였다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회동 역시 취소하면서 우크라이나 전쟁을 둘러싼 양국 간 긴장 관계가 고조되는 상황이다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 트루스소셜에 “러시아 에너지 주요 석유 회사에 대한 제재, 모스크바에 즉각 휴전 동의 촉구”라는 문구와 함께 이번 제재 내용을 담은 행정 문서를 공개했다.
재무부 해외자산통제국(OFAC)도 이날 “우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화 협상에 러시아가 진지하게 임하고 있지 않음에 따라 러시아에 추가 제재를 부과한다”고 했다. 재무부는 이번 제재로 러시아 자금줄 중 하나인 석유 산업을 흔들어 휴전 동의를 하도록 하겠다는 전략이라고 전했다.
재무부는 “미국은 전쟁의 평화적 해결을 지속적으로 지지할 것이며, 영구적인 평화는 러시아가 선의를 갖고 협상에 나설 의지가 있는지에 전적으로 달려 있다”며 “재무부는 평화 협상을 지원하기 위해 제재 권한을 계속 활용할 것”이라고 밝혔다.
스콧 베선트 재무장관은 “이제는 살상을 멈추고 즉각적인 휴전에 나서야 할 때”라며 “우리 동맹국들이 이번 제재에 동참하고 따라주기를 촉구한다”고 말했다.
이날 제재 대상으로 지정된 기업은 ‘로스네프트 오일 컴퍼니’, ‘루코일’ 등 러시아의 대형 석유기업 두 곳과 그 자회사들이다. 미국 정부는 이들 기업이 직간접적으로 50% 이상 지분을 보유한 모든 법인의 자산을 동결했다.
트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 종전에 이견을 좁히지 못하고 있는 사이에 나온 것이다. 이러한 미국의 러시아 제재로 양국 간 긴장 관계도 고조되고 있다.
트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회동 역시 취소했다고 밝혔다. 그는 이날 백악관에서 “푸틴 대통령과의 회담을 취소했다. 적절하지 않다고 느꼈기 때문이다”라고 말했다.
트럼프 대통령은 “우리가 도달해야 할 지점에 이르지 못할 것 같았다. 그래서 회동을 취소했지만, 우리는 미래에 회동할 것”이라고 했다. 러시아가 전쟁 종식을 위한 일종의 변화를 이끌어 낸다면 양국간 정상회담이 다시 성사될 가능성을 시사한 것으로 이번 제재에 대한 러시아의 행동 변화를 촉구한 셈이다.
러시아는 평화 협상의 전제 조건으로 우크라이나가 돈바스(도네츠크·루한스크) 전체 지역을 포기해야 한다는 요구를 굽히지 않고 있다. 러시아는 전날 밤에도 우크라이나에 미사일·드론 공격에 나서면서 아동 2명을 포함해 6명이 사망했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들은 지난 21일 공동 성명을 내고 “푸틴이 평화를 이룰 준비가 될 때까지 러시아의 경제와 방위산업에 대한 압박을 강화해야 한다”고 촉구했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
