김용범 “美와 핵심 쟁점 일부 진전…끝날 때까지 끝난 건 아냐”

김정관과 러트닉 만나…3500억달러 2시간 절충
APEC 전 타결 가능성에 “우리에겐 중요한 계기”
김용범 대통령정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 22일(현지 시간) 하워드 러트닉 상무장관과 미국 워싱턴에서 만나, 3500억 달러(약 501조 원) 규모의 대미(對美) 투자 펀드 관련 핵심 쟁점을 막판 조율했다.
김 실장은 이날 오후 미 상무부 청사에서 2시간가량 러트닉 장관 등과 회동 직후 취재진과 만나 “쟁점이 하나만 있는 건 아니지만, 아주 많지는 않다”며 “오늘 남아 있는 쟁점에 대해 많은 이야기를 또 했다”고 전했다. 그러면서 “일부 진전이 있었다”고 밝혔다. 그러면서 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 많이 만나면 좀 더 상호 간 입장을 이해하게 되는 것”이라며 “그래서 그런 진전이 있었다”고도 했다.
앞서 김 실장은 이날 오전 워싱턴 덜레스 국제공항 입국장에서 취재진과 만나선 “(협상이) 꽤 마지막까지 와있다”며 “많은 주제는 이제 의견이 많이 근접했다”고 전한 바 있다. 또 “한두 가지 주제에 대해 아직 양국의 입장이 좀 차이가 많다”면서도 “많은 쟁점에 대한 이견은 어느 정도 조율 돼있다”고 덧붙였다. 그런 만큼 이날 청사를 나서면서 김 실장이 회동 결과를 두고 “진전이 있었다”고 평가한 건, 막판까지 서로 이견이 있었던 그 일부 사안에 대해서도 견해차를 좁혔을 가능성이 제기된다. 정부는 장기 분할 투자를 비롯해 대출·보증 확대 및 자금 조달 방안 비율 확정 등을 위해 이날 미 측과 막판 의견 조율에 나선 것으로 보인다.
다만 김 실장은 ‘(헙상) 막바지 단계로 보면 되는가’란 질문엔 “협상이라는 건 늘 그렇지만, 끝날 때까지 끝난 건 아니다”라고 강조했다. 완전한 합의까진 어떤 변수가 있을지 모르니, 여전히 더 두고 봐야 한다는 의미로 풀이된다. 또 도널드 트럼프 대통령의 성향이 워낙 즉흥적인 만큼, 이를 고려해 ‘신중론’을 제기한 것일 수도 있다.
김 실장과 김 장관은 이날 애틀랜타로 이동해 바로 귀국한다. 대미 관세협상 키맨들이 불과 2시간 회동을 위해 이번에 급거 워싱턴을 찾은 건, 그만큼 한미 양측 모두 이달 말 열리는 APEC 정상회의 전에 무역협상을 마무리 지으려는 공감대는 형성돼 있기 때문인 것으로 보인다. 김 실장은 이날 APEC 무역협상 타결 가능성에 대해 “(APEC이) 우리에겐 중요한 계기”라고 했다. 또 서로 간 최종 조율 단계로, 이번에 마지막 세부 조정이 필요했을 수도 있다. 김 실장 등은 미국에서 제시한 안에 대해 이 대통령의 지시 사항이 담긴 최종 제안을 들고 이번에 워싱턴에 온 것으로 전해졌다.
