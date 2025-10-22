“회담 장소 누가 정했나” “네 엄마가”…기자 조롱한 백악관 대변인

도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘입’ 역할을 하고 있는 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 최근 기자의 질문에 부모를 거론하며 조롱하는 답변을 내놓아 논란이다.
20일(현지 시간) 레빗 대변인은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 미국 매체 허프포스트의 백악관 출입기자인 S.V. 데이트와 지난 16일 나눈 문자메시지 캡처본을 공개했다.
데이트는 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화한 뒤 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 열기로 했다고 밝힌 날 레빗 대변인에게 “트럼프 대통령은 부다페스트의 중요성을 알고 있느냐”고 문자로 질문했다.
그러면서 “1994년 러시아는 부다페스트에서 우크라이나가 소련의 해체로 물려받은 핵무기를 포기하면 우크라이나를 침공하지 않겠다고 약속했다”며 “우크라이나가 이 장소를 반대할지도 모르는 이유를 고려하지 않았느냐. 누가 부다페스트를 제안했느냐”고 물었다.
이에 레빗 대변인은 “당신 엄마가 했다(Your mom did)”고 짧게 답변했다.
그러자 데이트는 “당신은 이게 재미있느냐”고 따졌는데, 레빗 대변인은 “당신이 스스로를 실제로 언론이라고 생각하는 것이 내겐 재미있다”고 일갈했다. 아울러 “당신은 언론계 동료들을 포함해서 누구도 진지하게 생각하지 않는 극좌 글쟁이다. 다만 당신 얼굴에 대고 그걸 말하지 않을 뿐”이라며 “거짓되고 편향되며 개소리 같은 질문들을 문자로 보내는 것을 멈춰라”고 지적했다.
이후 데이트는 이 같은 문자 내용을 기사화하며 “백악관이 엉뚱한 답변을 내놓았다”고 비판했다. 데이트는 엑스에도 “백악관 대변인이 저와 허프포스트를 깎아내리기 위해 인신공격을 퍼붓고 있다”며 “저는 그녀(레빗 대변인)가 태어나기 전 이미 10여 년간 이 일을 전문적으로 해왔다”고 토로했다. 허프포스트에 따르면 데이트는 AP통신, 팜비치포스트, 내셔널저널, NPR 등을 거치며 30여 년간 기자로 활동했다. 레빗 대변인은 1997년생이다.
레빗 대변인은 논란이 확산한 후에도 계속 데이트에 대한 적대감을 드러내고 있다. 그는 엑스에 “데이트는 사실에 관심이 있는 기자가 아니다”라며 “그는 수년간 트럼프 대통령을 공격해 왔고, 민주당의 주장으로 무장해 계속 내 휴대전화를 폭격한다”고 적었다.
