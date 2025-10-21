코인벤처 100곳 모셔온 스위스 소도시, 인구 6000명 늘어

[인구 절벽을 넘어선 도시들] 〈1〉 코인 산업으로 되살아난 루가노

한때 인구 6만2000명으로 쇠락… 디지털 경제도시 조성해 대반전

청년들 몰려오며 활기 되찾아

韓, 지방소멸대응기금 성과 미흡

지난달 18일 스위스 루가노 시내 이탈리아 음식점에서 자코모 주코 씨가 에스프레소 값을 비트코인으로 결제하고 있다. 루가노=임현석 기자 lhs@donga.com

지난달 18일(현지 시간) 오전, 스위스 남부 소도시 루가노 도심에 1937년 개업한 이탈리아 음식점. 2.3스위스프랑(약 4100원)짜리 에스프레소 한 잔을 주문하자 중년 종업원이 QR코드 단말기를 내밀었다. 스마트폰을 켜고 비트코인과 연동된 가상지갑 애플리케이션(앱)으로 코드를 찍자 즉시 결제가 이뤄졌다.루가노에선 이처럼 가상자산을 받는 카페, 이발소, 안경점, 서점, 슈퍼마켓 등이 400여 곳에 이른다. 고풍스러운 건물 외관과 손글씨로 쓰인 간판을 보면 현금만 고수할 것 같은 노포에도 가상자산 결제용 QR코드 단말기가 구비돼 있다. 백화점과 시내 환전소엔 테더, 비트코인 등 가상자산을 현금으로 인출할 수 있는 현금자동입출금기(ATM)도 설치돼 있다. 루가노는 일상에서 가상자산이 폭넓게 적용되는 도시란 명성을 얻으며 관련 기업들이 대거 몰렸고, 그 결과 청년 인구도 증가하고 있다.스위스 남부의 이탈리아어권 도시인 루가노 인구는 지난해 기준 6만8507명. 강원 삼척시(6만9000명)나 경북 문경시(7만1000명) 수준의 소도시로 2010년대 들어 인구 감소에 시달렸다. 루가노 인구는 2020년 6만2333명으로 떨어졌지만, 이후 디지털 경제 도시를 표방한 뒤 4년새 10% 가까이 늘었다. 불과 4년 만에 6000명 이상이 늘었고 3년간 유치한 가상자산 관련 스타트업만 100여 개에 이른다. 청년층이 최신 기술을 활용한 사업을 하기 위해 찾는 도시로 탈바꿈하고 있는 것이다.동아일보는 최근 다양한 방법을 통해 ‘인구 감소 위기’를 극복하고 있는 해외 중소 도시들을 취재했다. 스위스 루가노, 이탈리아 무소멜리, 호주 질롱, 스웨덴 말뫼, 핀란드 오울루, 일본 도야마를 찾아 디지털 경제 활성화, 빈집 활용 공동체 재건, 첨단 제조업 전환, 친환경 도시 조성, 산학협력 생태계 강화, 대중교통 중심 콤팩트 시티 등의 성공 사례들을 알아봤다.

옛 은행 도시를 ‘코인 실험장’으로 바꾼 루가노, 청년 인구 늘었다

‘도시 강점’ 금융업 저물며 청년 유출

市, 가상자산 산업 키워 도시 살려… 코인으로 세금 납부-상점 결제 가능

은행 공실엔 코인 스타트업 유치… 20대 청년 인구 5년새 6% 늘어

“루가노가 대도시 밀라노보다 사업 친화적입니다.”

크게보기 스위스 루가노시 당국은 지난해 10월 도심에 위치한 치아니공원에 비트코인의 창시자이며 아직까지 정확한 신원이 알려지지 않은 ‘사토시 나카모토’의 가상 이미지 동상을 세웠다. 가상자산 산업에 친화적인 도시란 이미지를 강조하기 위해서다. 루가노시 제공

지난달 18일(현지 시간) 인구 6만8507명인 스위스 루가노 시내의 가상자산 관련 스타트업 전용 공용 업무공간 ‘파우스페이스’에서 만난 자코모 주코 씨(42)는 이탈리아 북부의 경제 중심지로 인구가 320만 명인 밀라노 출신이다. 그는 당초 밀라노에서 사업을 시작했지만 루가노시 당국의 활발한 지원 덕분에 기차로 약 1시간 거리인 루가노로 사업처를 옮겼다고 소개했다.루가노시 당국이 가상화폐와 디지털 경제를 역점 사업으로 추진한 뒤로 20대 인구는 2019년 6085명에서 지난해 6448명으로 약 5.7% 늘었다. 시 당국은 청년층 직원이 많은 블록체인 기업 유치 효과가 크다고 보고 있다. 특히 최근 3년간 유치한 가상자산 관련 기업은 누적 기준 100여 곳에 이른다.루가노는 과거 관광과 소규모 프라이빗뱅킹(PB) 분야에서 강점을 지닌 도시였다. 그러나 2013년 미국이 ‘해외금융계좌신고법(FATCA)’을 본격 시행하면서 스위스의 금융 비밀주의가 흔들리자 루가노의 금융업 또한 직격탄을 맞았다. 주요 은행이 입주한 건물에는 잇따라 공실 표시가 붙었다. 청년층은 일자리가 많은 인근 대도시 밀라노로 대거 이동했다.이 와중에 코로나19까지 겪으면서 대책이 필요하다는 목소리가 높아졌다. 시는 2020년부터 미래 성장 가능성이 높은 가상자산 산업에 관심을 가졌다. 관련 기업을 유치하고 지역 상권을 살리기 위해 디지털 지역화폐를 만들고, 이를 이용하면 10% 환급해주는 제도를 도입했다. 특히 시 당국이 자체 디지털 지갑 기술을 개발하는 과정에서 스테이블코인 발행사 테더 등과 접촉했다. 이에 따라 2022년 3월 비트코인과 테더를 도시 내 결제 수단으로 인정하는 ‘플랜B 프로젝트’를 시작했다.시는 가상자산 스타트업을 위해 과거 PB 업무가 이뤄지던 은행 건물을 파우스페이스로도 재탄생시켰다. 또 매년 전 세계에서 학생들을 초청해 비트코인 교육을 실시했다. 지난해 플랜B 여름학교에는 29개국 140명이 참가했고, 상당수가 루가노에 있는 가상자산 관련 스타트업에 취업했다.지난해 10월 열린 플랜B 포럼에는 2900명이 몰렸고, 일주일간 가상자산 거래가 약 8000건 이뤄졌다. 루가노시 당국은 도심의 차니공원에 비트코인의 창시자이며 아직까지 정확한 신원이 알려지지 않은 ‘사토시 나카모토’의 가상 이미지 동상까지 세웠다.파우스페이스 건물 한 동엔 현재 테더의 자회사 UBQ, 미국 가상자산 업체 블록스트림, 투자사 풀거벤처스 등 7개 비트코인 관련 기업이 입주해 있다. 스위스 외에도 이탈리아, 캐나다, 이스라엘, 러시아 출신 인력이 모여 일한다.역시 이탈리아 출신인 도메니코 가브리엘 씨는 “비트코인을 스마트폰 없이 결제하는 소형 단말기 기술을 개발하고 있다”며 “암호화폐를 이해하고 존중하는 도시 문화와 분위기가 마음에 든다”고 밝혔다.지난달 17일 시청에서 만난 미켈레 폴레티 시장은 가상자산 친화 도시를 만든 이유로 “새로운 기술을 적극 도입해야 젊은층에 기회가 늘어날 것이라고 봤다”고 설명했다. 일반 상점에서 가상자산 결제가 가능하도록 자신을 포함한 시 관계자가 적극 설득했다고도 강조했다.자영업자들의 반응도 호의적이다. 시내에서 레스토랑 두 곳을 운영하는 도메니코 가바니 씨(41)는 “현재 결제 2% 정도가 가상자산으로 이뤄진다”며 “신용카드가 30년 걸려 정착한 것처럼 결제 비중이 늘어날 것으로 본다”고 밝혔다.시 당국은 가상자산 외에도 디지털 경제 활성화에도 힘쓰고 있다. 또 다른 스타트업 커뮤니티 ‘다고라’에는 이탈리아 북부 지역의 중심 산업인 패션 산업의 디지털 전환을 돕는 협회와 스타트업들이 모여 있다.특히 ‘라이프스타일테크역량센터(LTCC)’는 인공지능(AI)과 3차원(3D) 스캐닝 기술을 활용해 패션 기업의 디지털화를 지원한다. 18일 이곳을 찾았을 때 명품 브랜드 ‘발리’의 과거 컬렉션을 첨단 3D 장비로 스캔하는 작업이 한창이었다. 의류 스타트업들이 제품을 촬영하고 분석한 뒤 웹사이트를 구성해 디자이너를 위한 디지털 아카이브(기록 보관소)를 만드는 과정이다.레디아 말레차이 다고라 마케팅 매니저는 “루가노는 작은 도시지만, 스위스의 디지털 기술과 이탈리아 북부 전통의 패션 등 라이프스타일 산업을 결합하는 강점 덕분에 스타트업을 하기 좋은 환경”이라고 설명했다.

※본 기획물은 정부 광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.