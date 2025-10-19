트럼프-韓 재계 총수 7시간 골프 라운딩…비밀에 부친 4인1조 조편성

도널드 트럼프 미국 대통령과 한국 재계 총수들의 골프 회동이 18일(현지 시간) 진행됐다. 트럼프 대통령의 플로리다주 사저 인근에서 진행된 이날 회동에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장이 참가한 것으로 알려졌다.
백악관 등에 따르면 이날 회동은 미 플로리다주에 위치한 트럼프 대통령 소유 ‘웨스트팜비치 트럼프 인터내셔널 골프 클럽’에서 열렸다. 트럼프 대통령의 사저인 마러라고 리조트에서 차로 10분 거리에 있다. 트럼프 대통령은 오전 9시 15분경 골프장에 들어가 오후 4시 50분경 빠져나왔다. 7시간 넘게 골프장에 머문 뒤 마러라고 리조트로 복귀했다.
국내 주요 기업 총수들이 단체로 트럼프 대통령과 골프 라운딩에 나선 것은 이번이 처음이다. 이번 회동은 손정의 일본 소프트뱅크 회장이 주도한 것으로 알려졌다. 4인 1조로 진행된 경기의 당일 조 편성은 알려지지 않았다. 백악관은 출입 기자단의 이날 회동 참석자 공개 요청을 거부했다.
트럼프 대통령은 거의 매 주말 본인 소유 골프장에 방문해 휴일을 보내고 있다. 이날 회동이 이뤄진 웨스트팜비치 트럼프 인터내셔널 골프클럽 외에도 뉴저지주 배드민스터, 버지니아주 스털링 등에 골프장을 갖고 있다. 정·재계 고위 관계자는 물론 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령 등 해외 정상과 라운딩에 나서기도 했다.
이지윤 기자 asap@donga.com
