구윤철, 베선트와 회동…“한국 외환시장 안정 위한 협력에 관심”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 3500억 달러(486조 원) 규모의 대미 투자 펀드에 대한 미국 측의 업프런트(선불 지급) 요구와 관련해 유의미한 진전이 있었다며 미국이 선불 요구를 철회할 가능성이 있음을 시사했다.
구 부총리는 16일(현지 시간) 미국 워싱턴DC의 국제통화기금(IMF) 본부에서 열린 동행기자단 간담회에서 “어제 G20 회의장에서 스콧 베선트 미 재무장관과 만났다”며 이렇게 밝혔다. 구 부총리는 워싱턴DC에서 열린 ‘제4차 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차 총회(Annual Meetings)’에 참석하기 위해 미국을 방문 중이다.
구 부총리는 “베선트 장관은 한국 외환시장과 외환보유액 상황 등을 이해하고 있다”며 “한국 외환시장의 안정성 확보가 한국에도 좋고, 미국에도 좋다고 인식하고 있다”고 말했다. 이어 “베선트 장관은 한국 외환시장이 안정될 수 있도록 미국이 할 수 있는 협력이나 한국과의 지원에 관심을 갖고 있고, 우리와 소통도 잘할 수 있을 것으로 본다“고 덧붙였다.
한미는 올 7월 상호 관세 및 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 3500억 달러 대미 투자 펀드 조성에 합의했지만 투자 방식, 수익 배분 등을 두고 이견을 나타내 양해각서(MOU) 합의에 이르지 못하고 있다.
트럼프 대통령은 15일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 기자회견을 갖고 관세 성과를 열거하면서 대미 투자 펀드와 관련해 “한국은 3500억 달러를 ‘선불’로 합의했다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 지난달 25일에도 백악관 집무실에서 “아시다시피 일본에서는 5500억 달러, 한국에서는 3500억 달러를 받는다”며 “그것은 선불”이라고 말한 바 있다.
