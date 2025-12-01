美특수부대 카리브해 급파… 마두로 압박 수위 높이는 트럼프

수직 이착륙 ‘오스프리 수송기’ 등… 지상 특수작전 펼칠 병력-장비 배치
“마두로 정권 겨냥 작전 임박” 관측
친중 정권 교체-원유산업 이권 노려
中-러 “미국이 국제법 위반” 반발
미군이 베네수엘라 인근 카리브해 지역으로 특수작전 항공기, 병력, 장비 등을 이동 배치했다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 23일 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2013년부터 장기 집권 중이면서 부정 선거, 반대파 탄압, 마약 밀매 등으로 비판받는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 자진 퇴진을 강하게 압박하며 각종 제재, 군사 위협을 가하고 있다.
이런 상황에서 미군이 지상에서 특수작전을 펼칠 수 있는 병력과 무기까지 베네수엘라 인근 해역으로 이동시키자 마두로 정권을 겨냥한 미국의 군사 작전이 임박한 것 아니냐는 관측이 나온다. 마두로 대통령에 대한 압박 수위를 최대한으로 끌어올려 어떤 식으로든 정권 교체를 이뤄내려 한다는 의미다. 또 트럼프 대통령은 최근 수차례 마두로 대통령의 퇴진이 필요하고, 지상 공격 등의 군사 옵션도 배제하지 않고 있다고 밝혔다.
● CV-22, C-17 등 특수부대 관련 자산 카리브해 급파
WSJ에 따르면 미군 특수부대가 사용하는 CV-22 오스프리 수송기 최소 10대가 22일 밤 미국 뉴멕시코주 캐넌 공군기지에서 카리브해 지역으로 비행했다.
조지아주 포트스튜어트 기지, 켄터키주와 테네시주의 포트캠벨 육군기지에서 출발한 C-17 화물 수송기 또한 같은 날 카리브해의 미국령 푸에르토리코로 이동했다. 뉴욕타임스(NYT)는 C-17이 최근 베네수엘라 인근 푸에르토리코를 최소 16번 비행했다고 전했다.
미국 당국자는 WSJ에 “이들 항공기가 군 인력과 장비를 운송했다”고 확인했다. 다만 구체적으로 어떤 병력을 수송했는지는 언급하지 않았다.
CV-22는 헬기처럼 수직 이착륙이 가능한 특수작전용 항공기다. 특수부대 침투 등에 주로 쓰인다. 캐넌 기지에는 제27특수작전대대가 있다. 포트캠벨 기지에는 미군의 정예 특수작전 부대인 제160특수작전항공연대와 제101공수사단이, 포트스튜어트 인근 비행장엔 제75레인저연대가 주둔해 있다.
제27특수작전대대와 제160특수작전항공연대는 고위험 침투 및 탈출 임무 지원과 근접 항공 등의 지원에 특화돼 있다. 육군 레인저는 비행장을 점령하고, 델타포스 등 특수부대가 정밀 제거 및 생포 작전 등을 할 때 이들을 보호하는 임무 등을 수행한다. 공군 중장으로 전역한 데이비드 뎁튤라 미첼항공우주연구소(MIAS) 소장은 “(마두로 정권에) 행동을 취하기 위한 병력이 사전 배치되고 있다”며 미국의 군사 작전이 임박했을 가능성을 제기했다.
트럼프 대통령은 집권 1기 때부터 마두로 정권의 마약 밀매, 인신매매, 부정 선거 등을 이유로 정권 교체를 압박해 왔다. 마두로 정권이 반(反)미국, 친(親)중국 성향을 보인 것도 적대적인 이유로 꼽힌다. 결국 마두로 정권을 교체해 우파 정권을 앉히고, 베네수엘라의 막대한 원유 산업에도 개입해 이권을 챙기려 한다는 분석도 제기돼 왔다. 국제에너지정보국(EIA)에 따르면 베네수엘라는 3030억 배럴의 원유를 지닌 세계 1위 원유 보유국이다.
● 중-러 “국제법 위반” vs 美 “합법적 조치”
중국과 러시아는 이런 미국의 행보에 강하게 반발하고 있다. 중국 관영 신화통신 등에 따르면 쑨레이(孫磊) 주유엔 중국대표부 부대표는 23일 뉴욕 유엔본부에서 열린 안전보장이사회(안보리) 긴급회의에서 “(베네수엘라에 대한) 미국의 행동은 다른 국가의 주권, 안보, 정당한 이익을 심각하게 침해했다”고 주장했다. 바실리 네벤자 주유엔 러시아대사도 “미국이 국제법을 위반했다”고 동조했다.
반면 마이크 왈츠 주유엔 미국대사는 “미국은 마두로를 베네수엘라의 합법 지도자로 인정하지 않는다”고 맞섰다. 마두로 정권이 원유 판매 수입을 범죄 및 테러조직 자금으로 쓰고 있는 만큼 미국의 제재와 군사 위협은 합법적이라고 주장했다.
댓글 0