“형우♡수빈 누구야”…日교토 대나무숲, 낙서로 벌채 검토

사진은 2018년의 대나무 숲 낙서 피해. 교토 지역 관련 웹미디어 교토피 캡처

아사히신문은 교토부립식물원을 인용해 대나무 표면에 생긴 흠집은 복구되지 않는다고 보도했다. 현지 관계자는 낙서를 방치하면 낙서가 더욱 증가할 것을 우려하는 것으로 전해졌다. 또한 일부 대나무에 테이프를 붙였지만 경관 훼손에 대한 우려가 제기되는 것으로 알려졌다. 이시카와 케이스케 야라시야마 상가회 회장은 “야라시야마를 방문한 추억을 대나무가 아닌 마음에 새겨줬으면 좋겠다”고 말했다.