“형우♡수빈 누구야”…日교토 대나무숲, 낙서로 벌채 검토

일본 교토 근교 명소인 야라시야마 대나무 숲이 낙서로 몸살을 앓고 있다고 현지 매체가 보도했다. 알파벳으로 된 낙서가 대부분이었지만 한글로 된 낙서도 있는 것으로 파악됐다. 교토시는 피해가 큰 대나무의 경우 벌채까지 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
15일 일본의 유력 일간지인 아사히신문에 따르면 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 이후 야라시야마 명소인 대나무 숲의 관광객 수가 다시 증가하면서 낙서 피해가 증가하고 있다. 교토시가 6일 약 2.3헥타르(ha) 규모의 죽림 일대에 있는 약 7000그루의 대나무를 조사한 결과, 약 350그루에서 칼이나 열쇠로 새긴 걸로 추정되는 낙서가 파악됐다.
낙서 대부분은 알파벳이었지만 가타카나·한자·한글로 추정되는 낙서도 일부 발견됐다고 매체는 전했다. 실제 페이스북 등 온라인에서 확산하고 있는 사진을 보면 한글로 된 낙서도 있는 것으로 나타났다. 이수한, 형우, 수빈 등 이름으로 추정되는 낙서였다. 낙서 피해가 늘어나자 교토시는 벌채를 검토하고 있다.
아사히신문은 교토부립식물원을 인용해 대나무 표면에 생긴 흠집은 복구되지 않는다고 보도했다. 현지 관계자는 낙서를 방치하면 낙서가 더욱 증가할 것을 우려하는 것으로 전해졌다. 또한 일부 대나무에 테이프를 붙였지만 경관 훼손에 대한 우려가 제기되는 것으로 알려졌다. 이시카와 케이스케 야라시야마 상가회 회장은 “야라시야마를 방문한 추억을 대나무가 아닌 마음에 새겨줬으면 좋겠다”고 말했다.
아사히신문은 7년 전인 2018년에도 야라시야마 대나무 숲이 낙서 피해를 입었다고 짚었다. 당시 일본 NHK는 교토시를 인용해 아라시야마 대나무숲 산책로에 있는 대나무 100그루가 낙서로 훼손됐다고 보도했다. 보도에 따르면 교토시는 낙서를 하지 말 것을 일본어와 외국어로 당부하는 안내 표지를 게시했다.
야라시야마 대나무 숲은 세계유산인 텐류지 북쪽 일대를 가로지르는 산책로다. 대나무 수천 그루가 늘어서 있어서 관광객 사이에서 인기가 높다. 할리우드 영화 ‘게이샤의 추억’의 배경으로 등장하기도 했다.
댓글 0