트럼프 “아무것도 안한 오바마도 노벨평화상…난 전쟁 8개 멈춰”

도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상 수상자 발표를 하루 앞둔 9일(현지 시간) 2009년 노벨평화상을 받은 버락 오바마 전 대통령에 대해 “우리나라를 망치는 것 외에 아무것도 하지 않았는데 그들(노벨위원회)은 상을 줬다”고 불만을 표했다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 취재진으로부터 노벨평화상에 관한 질문을 받고 “오바마는 (대통령에) 당선된 직후에 상을 받았다”고 언급했다. 자신은 집권 1기 때부터 줄곧 수상 의지를 드러냈지만 노벨위원회가 무시했다며 “역사상 누구도 9개월 만에 8개의 전쟁을 해결한 적이 없었다. 나는 8개의 전쟁을 멈췄다”고 자찬했다. 올 1월 재집권 후 캄보디아-태국, 코소보-세르비아, 콩고민주공화국-르완다, 파키스탄-인도, 이스라엘-이란, 이집트-에티오피아, 아르메니아-아제르바이잔 분쟁을 종결시킨 데 이어 이스라엘과 팔레스타인 무장단체 하마스의 평화구상 1단계 합의를 이끌어낸 점을 가리킨 것으로 보인다.
오바마 전 대통령은 집권 9개월 만인 2009년 10월 국제 외교 강화, 세계 비핵화를 위한 노력 등으로 노벨평화상을 탔다. 노벨평화상 후보 추천 및 공적 심사기간은 수상 연도의 1월 31일까지다. 이에 당시 노벨위원회가 오바마 전 대통령의 공적을 보기도 전에 그의 대선 공약만 보고 수상자로 선정했다는 비판이 제기됐다.
다만 니나 그레거 노르웨이 오슬로 평화연구소장은 9일 미국 시사매체 타임 기고문에서 “트럼프 2기 행정부는 국제 협력보다 고립주의 노선을 강화했고 군축 노력 또한 기울이지 않았다. 노벨평화상 수상 기준에 미달한다”고 꼬집었다. 특히 트럼프 대통령이 집권 1기 당시 1987년 미국과 옛 소련이 체결한 중거리핵전력조약(INF)을 파기한 점이 평화·군축·국제 협력을 증진한 인물을 기리는 노벨평화상의 수상 원칙에 어긋난다고 지적했다.
댓글 0