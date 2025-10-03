“헤그세스, 美국방부 입단속 강화… 거짓말탐지기도 동원”

미국 국방부가 직원들에게 사전 승인 없이 정보를 유출하지 않겠다는 서약을 받으려는 가운데, 거짓말탐지기까지 동원하는 방안을 검토 중이라고 워싱턴포스트(WP)가 1일 전했다. 미 국방부는 최근 기자들에게도 사전에 승인된 내용만 취재하겠다는 서약서를 쓰도록 요구해 논란이 됐다. 이른바 ‘시그널 게이트’로 군사기밀 유출 논란에 시달린 피트 헤그세스 국방장관이 강도 높은 내부 정보 통제에 나섰다는 평가가 나온다.
이날 WP는 스티브 파인버그 국방부 부장관 명의의 문서 초안을 입수해 보도했다. 이에 따르면 국방장관실 및 합동참모본부 소속 직원들은 승인 없이 비공개 정보를 유출할 수 없다는 내용의 서약서에 서명해야 한다. 군인 및 민간인 직원 5000여 명이 대상이 될 전망이다. 국방부는 또 이들을 상대로 무작위 거짓말탐지기 조사를 진행하는 방안도 추진하고 있다. 조사 범위가 적시되진 않았지만 4성 장군부터 하급 행정직원까지 조사를 받을 수 있다. 미 연방수사국(FBI)이 언론에 정보를 유출한 직원을 색출하기 위해 거짓말탐지기를 동원한 적이 있지만, 국방부에서 이를 적용하려는 건 처음이다.
이미 국방부에 기밀유출 제한 규정이 있음에도 이 같은 방안이 추진되는 데는 다른 의도가 있다는 분석도 있다. 전직 미 국방부 당국자는 “외국의 정보활동을 겨냥한 조치가 아닌 것 같다. 언론에 정보를 흘리는 이들을 억누르기 위해 최대한의 공포를 끌어내려는 것”이라고 WP에 말했다. 헤그세스 장관은 올 3월 민간 메신저인 ‘시그널’로 정부 주요 인사들과 예멘 공습 계획을 공유하는 등 군사기밀 유출 논란을 빚으며 자질 미달 시비에 시달렸고, 사임 압력도 받은 바 있다.
