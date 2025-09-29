트럼프 “외국서 제작되는 모든 영화에 100% 관세”

할리우드 반발에 물러섰던 정책
4개월만에 다시 강경입장 선회
“외국에 빼앗긴 영화산업 해결”
뉴섬 캘리포니아 주지사 비난도
도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지 시간) “미국이 아닌 곳에서 제작되는 모든 영화에 100% 관세를 부과하겠다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 올 5월에도 “외국에서 제작된 영화에 100% 관세를 부과하겠다”고 했다가 할리우드 등 영화업계의 강한 반발에 “최종 결정은 아니다”라고 물러섰다. 그러나 약 4개월 만에 다시 강경 입장으로 선회했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “우리의 영화 제작 사업은 마치 ‘아기에게서 사탕을 훔치듯’ 다른 나라들에 의해 빼앗겼다”며 “이 오래되고 끝없는 문제를 해결하기 위해 미국 외에서 제작되는 모든 영화에 100% 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.
그는 “특히 무능하고 무능한 주지사를 둔 캘리포니아주가 큰 타격을 입었다”고도 강조했다. 야당 민주당의 차기 ‘대권 잠룡’으로 꼽히는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사를 겨냥한 발언이다. 캘리포니아주의 할리우드를 중심으로 하는 미국 영화 산업은 코로나19와 할리우드 파업 등의 여파에서 완전히 회복하지 못했다는 평가를 받고 있는데, 이를 지적한 것으로 보인다.
앞서 트럼프 대통령은 올 5월 초 “국외 제작 영화에 100% 관세를 부과하겠다”고 밝혔다. 그러나 이후 디즈니, 넷플릭스 등 할리우드 대기업의 주가가 하락하자 발언 하루 만에 “최종 결정은 내려지지 않았다”며 한발 물러섰다. 그는 당시 “영화 산업에 해를 끼치고 싶지 않다. 오히려 돕고 싶다”고 했다.
한편 트럼프 대통령은 이날 외국에서 제작된 가구에 대해서도 상당한 관세를 부과할 것이라고도 했다. 그는 트루스소셜 글을 추가로 올리며 “가구 사업을 중국과 다른 나라들에 완전히 빼앗긴 노스캐롤라이나주를 다시 위대하게 만들기 위해, 미국에서 가구를 생산하지 않는 모든 국가에 상당한 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다. 노스캐롤라이나주는 주요 선거 때마다 집권 공화당과 민주당이 팽팽하게 겨루는 대표적인 경합주이며 조시 스타인 주지사는 민주당 소속이다.
댓글 0