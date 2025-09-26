인류 조상 바뀌나…“中발견 100만년 전 두개골, 호모 에렉투스 아니다”

중국 후베이성에서 과거 발굴된 약 100만년 전 인류의 두개골이 새롭게 디지털 복원됐다. 연구진에 따르면 이는 기존에 파악됐던 인류 진화의 시간표에 큰 변화를 가져올 수 있다.
25일(현지시간) 로이터에 따르면 국제 공동연구팀은 1990년 후베이성 운현 지역에서 발견된 ‘운현 2(Yunxian 2)’ 두개골을 정밀 스캐닝해 원형을 복원했다. 연구 성과는 이날 학술지 사이언스(Science)에 실렸다.
해당 두개골은 약 94만~110만년 전의 30~40세 남성의 것으로 추정된다. 연구진에 따르면 이는 그동안 ‘호모 에렉투스(Homo erectus)’로 분류됐지만, 새 분석에 따르면 현생 인류와 자매 관계를 이루는 별도의 계통에 속한다고 밝혔다. 호모 에렉투스는 현생 인류(호모 사피엔스)와 비슷한 신체 비율을 가졌지만, 뇌 크기와 얼굴 특징에서 차이가 있다.
공동 연구자인 영국 자연사박물관의 크리스 스트링어 교수는 “운현 2는 머리뼈가 길고 낮으며 눈 위 뼈(눈썹 융기)가 두드러지지만, 같은 시기의 다른 인류보다 큰 뇌를 지녔다”며 “광대뼈가 평평하고 앞으로 향해 있으며 큰 코를 가졌지만 네안데르탈인처럼 얼굴 중앙이 돌출되진 않았다”고 설명했다.
연구팀은 이 두개골을 중국 하얼빈에서 발견된 ‘호모 롱기(Homo longi)’와 신비로운 인류 집단인 ‘데니소바인(Denisovan)’이 속한 아시아 계통으로 분류했다. 니시진 중국과학원 교수는 “넓은 입천장과 낮은 광대뼈, 확장된 뒤통수 등은 이 계통의 다른 화석과도 공통된 특징”이라고 말했다.
데니소바인은 2010년 러시아 시베리아의 한 동굴에서 처음 발견됐으며, 이후 아시아 전역에서 흔적이 나왔다. 이들은 네안데르탈인처럼 현생 인류와 교배했으나 결국 사라졌다. 현재도 아시아 일부 인구의 DNA에는 데니소바인의 흔적이 남아 있다.
연구팀은 약 100만년 전 이미 인류가 다섯 갈래로 나뉘기 시작했다고 설명했다. 이는 현생 인류(호모 사피엔스), 호모 롱기와 데니소바인, 네안데르탈인, 호모 하이델베르겐시스, 그리고 호모 에렉투스다. 니 교수는 “호모 롱기는 아시아 전역에서 100만년 넘게 다양한 환경에 적응하며 살아남았지만, 소규모 집단으로 고립돼 있었기에 외부와 교류는 적었고 그만큼 모습이 다양하게 발전했다”고 설명했다.
이번 연구는 인류의 공통 조상이 생각보다 훨씬 일찍 갈라져 나왔다는 점을 시사한다. 니 교수는 “이번 발견으로 기존 인류 진화의 시간표를 재검토하게 됐다”고 말했다.
스트링어 박사도 “운현 2는 30만~100만년 전 인류 화석 연구의 난제인 ‘중기의 혼란(Muddle in the Middle)’을 풀 연단서가 될 수 있다”며 “약 100만년 전 우리 인류가 어떤 과정을 거쳐 지금의 모습을 갖추게 됐는지 보여주는 중요한 창”이라고 평가했다.