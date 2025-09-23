美 “유엔총회에 온 이란 외교관, 코스트코 쇼핑 금지”

“이란 국민 빈곤 시달리는데 엘리트가…”
미국 정부가 뉴욕에 주재하거나 방문하는 이란 외교관은 미국 정부의 허락을 받지 않으면 코스트코 등에서 쇼핑하거나 사치품을 구입할 수 없다고 발표했다. 미국 국무부는 “이란 정권이 유엔 총회를 핑계로 뉴욕을 자유롭게 여행하며 테러 계획을 추진하는 것을 허용하지 않을 것”이라고 배경을 밝혔다.
국제사회 이란 제재 취지 전하는 메시지
미 국무부는 22일(현지시간) 성명을 통해 “이란 국민이 빈곤, 노후화된 인프라와 심각한 전기 부족에 시달리는 동안 이란의 엘리트들이 뉴욕에서 쇼핑을 즐기는 것을 허용하지 않을 것”이라고 밝혔다.
이러한 결정에 따라 미국을 방문하는 모든 이란 외교관과 그 가족들은 미국 내 코스트코 등 도매 매장 회원권을 취득하거나 물품을 구매하려면 국무부 승인을 받아야한다. 가죽 및 실크 의류, 모피, 보석 등 1000달러 이상의 사치품 또는 6만 달러 이상의 자동차를 구매하기 위해서도 허가가 필요하다.
코스트코와 같은 도매 매장에는 국제사회 제재로 고립된 이란에서 구할 수 없는 물품이 많아 이란 외교관들이 선호해왔다. 타미 피곳 미국 국무부 수석 부대변인은 “미국 국민의 안전은 항상 우리의 최우선 순위“라고 말했다.
그러면서 “이란 정권 관계자들이 유엔 사절단을 이용해 이란 국민이 구할 수 없는 물품을 획득하는 것을 막음으로써 우리는 분명한 메시지를 보내고 있다”며 “오늘의 조치는 이란 국민이 정권에 관한 책임과 더 나은 삶을 추구하도록 지원하겠다는 미국의 확고한 의지를 확인한 것”이라고 했다.
앞서 국무부는 유엔 총회 참석을 위해 뉴욕을 찾은 이란 대표단의 이동을 유엔 업무를 수행하는 것에 꼭 필요한 지역으로만 제한한다고 밝힌 바 있다.
트럼프 행정부는 수단, 짐바브웨, 브라질 대표단에 관한 입국 제한 조치도 검토 중인 것으로 알려졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
