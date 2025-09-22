“내 아내 여자 맞다” 마크롱, 법정에 증거 제출하기로

AP=뉴시스

앞서 올 7월 마크롱 대통령 부부는 오웬스가 지속적으로 허위 사실을 유포해 명예와 사생활에 심각한 피해를 끼쳤다면서 미국 법원에 소송을 냈다. 그러자 오웬스 측은 표현의 자유, 정치적 비판의 자유가 허용돼야 한다면서 마크롱 대통령 부부의 청구를 기각해달라고 했다.