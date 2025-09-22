“美조지아 주지사 곧 한국 방문해 현대차 면담”

26일(현지시간) 현대차그룹은 미국 조지아주 엘라벨(Ellabell)에 위치한 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(Hyundai Motor Group Metaplant America, HMGMA)’의 준공식을 개최해 정의선 현대차그룹 회장과 브라이언 켐프(Brian P. Kemp) 조지아 주지사가 HMGMA에서 생산된 아이오닉 5 차량에 기념 서명을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. (사진=현대차그룹 제공) 2025.03.27.

앞서 켐프 조지아 주지사는 미국 비자제도의 ‘전면 재검토’ 필요성을 제기하며 이번 사태로 인한 투자 위축 가능성을 우려했다. 켐프 주지사는 16일 “이 사건은 현대만의 문제가 아니다. 전국의 많은 기업이 똑같은 문제를 겪어왔다”며 이번 사태 후 첫 입장을 밝혔다. 그러면서 많은 외국 기업들이 이 사태를 지켜봤다면서 같은 일이 재발하지 않도록 비자 문제부터 해결할 필요가 있다고 했다.