테슬라-구글-MS CEO 모두 ‘H-1B 비자’로 미국에 첫발 들였다

H-1B 비자는 이른바 STEM(과학·기술·공학·수학) 분야를 중심으로 전문성을 갖춘 고급 외국 인력을 고용하기 위해 1990년 마련됐다. 당시 조지 H.W. 부시 전 미국 대통령이 외국의 숙련된 인력을 확보한다는 목적으로 이민법을 개정하는 과정에서 탄생한 비자가 H-1B 비자다. 이 비자로는 기본 3년 체류가 허용되며 연장 및 영주권 신청도 가능하다. 외국의 많은 인력들이 이 비자를 통해 미국 기업에 취득한 뒤 장기간 미국에서 거주해 왔다.
미국 빅테크 업계를 이끌고 있는 해외 출신의 최고경영자(CEO)들의 많은 수가 H-1B 비자를 통해 미국으로 왔다. 남아프리카공화국 출신인 일론 머스크 테슬라 CEO도 자신이 H-1B 비자를 받았다고 밝힌 적 있다. 그는 지난해 12월 X를 통해 “H-1B 비자가 없었다면 내가 스페이스X, 테슬라 등 미국을 강하게 만든 글로벌 기업을 만들 수 없었을 것”이라며 “H-1B 비자가 외국의 두뇌를 유치, 미국의 정보기술(IT) 산업을 번성하게 했다”고 주장했다. 인도 출신인 순다르 피차이 구글 CEO도 학생 비자(F-1)로 미국에 유학온 뒤, 취업 과정에서 H-1B 비자를 발급받아 이른바 ‘실리콘밸리 커리어’를 쌓았다. 역시 인도 출신인 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO, 브라질에서 온 마이크 크리거 인스타그램 공동창립자도 H-1B 비자를 발급받은 경험이 있는 것으로 알려졌다.
미국 이민국(USCIS)에 따르면 신규 발급은 매년 8만5000개(학사 이상 6만 5000명,석·박사 2만명)로 제한되지만 통상 신청에는 수십 만명이 몰린다. 지난해에는 약 75만8000여명이 비자 신규 발급을 신청했다. 갱신되는 비자까지 포함하면 한 해 발급되는 H-1B 비자는 약 40만 건 정도다.
H-1B 비자가 가장 많이 발급된 국가는 인도다. 지난해의 경우 약 70%가 인도 출신에게 발급됐다. IT 분야를 중심으로 인도 인력들의 빅테크 진출이 돋보이는 게 반영됐단 분석이 나온다. 인도 다음으로는 중국(11.7%)이 많았다. 한국은 지난해 기준 3983명(1.0%)이 이 비자를 발급받아 5번째로 높은 수치를 기록했다. 다만, 한국인의 경우 연평균 2000명 정도가 H-1B 비자를 받는 것으로 알려져 있다.
