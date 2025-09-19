데이트 커플에 조용히 다가온 그림자, 흑곰이었다

공원 당국은 해당 곰이 과거에도 여러 차례 사람들에게 접근했다는 신고가 있었다며 포획 후 안락사 방침을 밝혔다.하지만 현지에서는 “공격적인 행동이 없었는데도 지나친 조치”라며 반발도 거세다. 일부 시민들은 “인간의 영역 확장 탓에 곰이 설 자리를 잃은 것”이라며 생태계 보존 차원의 대안을 요구하고 있다.