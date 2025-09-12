美 구금 근로자 330명 태운 전세기 출발…오늘 오후 인천 도착

귀국 전세기 美 애틀란타 공항 떠나
현대차-LG 공장 단속, 구금 후 1주만
한국인 317명 중 316명 입국
근로자들 미국 재입국시 불이익 없도록 확약
조현 “새로운 형태 비자 만드는 협의할 것”
이민단속, 기업 대미 투자 핵심 리스크 부상
미국 이민당국에 의해 구금됐던 한국인 316명을 태운 귀국 전세기가 12일 오전 12시 40분경(한국 시간) 미국 애틀랜타 공항을 떠났다. 4일(현지 시간) 미 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 갇힌 지 일주일 만이다.
외교부에 따르면 이번에 석방된 근로자는 한국인 317명, 중국인 10명, 일본인 3명, 인도네시아인 1명이다. 이 중 가족이 영주권자인 한국인 한 명은 미국에 남기로 했다. 나머지 330명은 이날 오후 3시 43분경 인천국제공항에 도착할 예정이다.
근로자들의 국내 송환으로 일단 급한 불은 컸지만 ‘한국 대미(對美) 투자의 상징’에서 대규모 구금 사태가 벌어지며 미국의 불법체류자 단속이 국내 기업들 대미 투자의 핵심 리스크로 급부상했다. 미국의 비자 발급 문턱을 낮추기 위한 한미 양국의 협상도 과제로 남았다.
● 구금된 지 1주일 만에 귀국
앞서 미국 이민당국은 불법 체류자 단속을 명분으로 미국 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 일하던 근로자 300여 명을 구금했다. ICE가 공개한 당시 작전 영상과 미 언론 보도 등에 따르면 미 당국 요원들은 헬기까지 동원해 작업 현장을 급습해 직원들의 체류 신분을 확인했다.
이후 대다수 직원들을 버스 주변에 일렬로 세우고 각각의 다리와 양손에 쇠사슬을 묶어 차례로 버스에 태워 구금 시설로 이송했다. 열악한 환경으로 악명 높은 조지아주 포크스턴 소재 ICE 구금 시설이었다.
우리 정부는 즉각 긴급 대책회의를 열어 대응에 나섰다. 이후 7일 강훈식 대통령 비서실장이 미국과의 석방 교섭이 이뤄졌고, 행정적 절차가 마무리되는 대로 이들을 한국으로 데려올 것이라고 밝히며 사태 해결 가능성을 시사했다.
다만 10일(현지 시간) 출국 예정이었던 근로자들의 출국이 하루 미뤄지면서 사태가 원만히 해결되지 못한 것 아니냐는 의문도 제기됐었다. 특히 근로자들에게 수갑을 채운 채 이송하는 장면이 연출될 가능성에 긴장감이 커졌다.
이재명 대통령은 11일 취임 100일 기자회견에서 이들의 출국이 늦어진 것 관련 “(미국 측이) 버스로 이동해 비행기에 탈 때까지는 미국 영토이고, 미국 영토 내에서는 체포된 상태라 수갑을 채워서 이송하겠다고 한 것”이라며 “그래서 우리는 절대 안 된다고 밀고 당기는 와중에 소지품을 돌려주다가 중단된 것”이라고 설명했다.
우상호 대통령실 정무수석도 ‘KBS 사사건건’에 출연해 “수갑을 찬 채로 이송했을 때 벌어질 수 있는 국민감정을 굉장히 고려한 것”이라며 “미국 규칙으로는 수갑을 채우게 돼 있는데, 한미 관계와 국민 감정이 상할 수 있는 측면에 있어서 이것을 피하려고 하는 교섭을 하고 있었다”고 말했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 잔류 요청도 있었던 것으로 확인됐다. 한국인 근로자들이 미국에 남아 계속 미국인 직원들을 교육·훈련시키는 방안을 제안했다는 것이다. 우 수석은 “트럼프 대통령이 공장을 짓는 데 꼭 필요한 분들이라면 굳이 돌아갈 필요 없이 미국에 남아서 계속 일해도 좋다는 권유를 했다”고 전했다. 다만 “저희는 이분들이 일단 한국에 와서 정비하고 다시 들어가고 싶어 한다고 해서 조정을 했다”고 설명했다.
● 李대통령 “한국 기업의 대미 투자에 영향”
한미 당국은 구금됐던 근로자들이 향후 미국 재입국 시 불이익을 받지 않기로 협의했다. 미 워싱턴 백악관에서 마코 루비오 미 국무장관과 만난 조현 외교부 장관은 “귀국 한국인들이 미국에 재입국할 때 불이익이 없다는 확약을 받았다”고 밝혔다.
조 장관은 또 워싱턴 주미 한국대사관에서 진행된 언론 간담회에서 “미 국무부와 우리 외교부 간 워킹그룹을 만들어 우리 기업의 대미 투자에 맞춰 새로운 형태의 비자를 만드는 것을 신속하게 협의할 것”이라고 했다. 이번 사건을 계기로 미국의 비자 제도 개선을 요구하는 목소리가 커지고 있는 상황을 반영한 것이다.
워킹그룹에선 단기 출장자들의 입국에 문제가 없도록 기존의 상용비자인 B-1의 해석을 넓게 허용할 수 있게끔 미 국무부 내 외교실무 매뉴얼을 개정하는 방안이 논의될 것으로 알려졌다. 또 미 의회에서의 한국인 전문직 비자 쿼터를 늘리는 법안 추진도 장기적으로 다뤄질 수 있다.
트럼프 대통령도 비자 문제 해결 의지를 보이고 있다. 그는 트루스소셜을 통해 “우리는 당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하길 권장한다. 그리고 우리는 그것(인재 데려오는 일)을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”고 말했다.
다만 이번 사태로 미국에 진출한 국내 기업들의 투자가 위축될 수 있다는 우려도 나오고 있다. 이 대통령은 취임 100일 기자회견에서 “한국 기업의 대미 투자에 영향을 미칠 것”이라며 우려를 표명했다.
그는 이 자리에서 “미국에 진출한 우리 기업들이 매우 당황스러운 상태일 것”이라며 “장기 영구 취업한 것도 아니고, 시설·장비·공장을 설립하는 데 기술자가 있어야 장비를 설치할 거 아니냐”고 했다.
그러면서 “이게 안 된다고 하면 기업들 입장에서는 앞으로 미국 현지 공장을 설립할 때 온갖 불이익을 받거나 어려워질 텐데 ‘앞으로 어떻게 해야 하나’라는 고민을 안 할 수 없다. 아마 대미 직접 투자에 상당히 영향을 미칠 수 있다”고 밝혔다.
