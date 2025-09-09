프랑스 하원, 바이루 총리 불신임 결정…내각 총사퇴

프랑스 하원이 8일(현지시간) 프랑수아 바이루 총리에 대한 불신임을 결정했다. 이에 따라 지난해 12월 취임한 바이루 총리를 비롯한 내각은 총사퇴하게 됐다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 며칠 안에 새 총리를 임명할 방침이다.
프랑스 하원은 이날 바이루 총리에 대한 신임 투표를 진행해 신임 194표, 불신임 364표로 불신임을 결정했다. 하원 재적 의원의 과반수가 불신임에 찬성하면 총리를 비롯한 내각은 즉각 사퇴해야 한다. 하원이 내각 불신임을 결정함에 따라 바이루 총리는 이르면 9일 오전 마크롱 대통령에게 정부 사퇴서를 제출할 것으로 보인다. 마크롱 대통령은 하원 불신임 직후 며칠 안에 새 총리를 임명하겠다는 방침을 밝혔다.
바이루 총리는 내년도 긴축 재정안을 두고 논란을 계속해왔다. 바이루 총리는 프랑스의 공공부채가 국내총생산(GDP) 대비 113% 수준에 달하자 내년도 긴축 재정을 편다고 발표했다. 국방 예산을 제외한 정부 지출을 동결하고, 생산성을 늘리기 위해 공휴일을 이틀 폐지하는 내용이 담겼다.
바이루 총리는 이날 신임 투표에 앞서 진행된 연설에서 “여러분은 정부를 전복시킬 권한은 있지만, 현실을 지울 권한은 없다. 현실은 냉혹하게 지속될 것”이라고 말했다. 이어 “지출은 더욱 증가할 것이며, 견딜 수 없을 정도로 무거운 부채 부담은 점점 더 무겁고 비싸질 것”이라고 경고했다. 하지만 야당의 반발에 끝내 긴축안을 추진할 동력을 상실했다.
직전 미셸 바르니에 총리가 출범 3개월 만에 단명한 데 이어 바이루 총리까지 물러나면서 마크롱 대통령의 입지는 더 축소될 전망이다.
