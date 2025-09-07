美 민주당 “非백인 근로자 겨냥 공포정치”…공화당 “정당한 법 집행”

도널드 트럼프 미국 행정부가 조지아주 서배너에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설현장(HL-GA)에 4일(현지 시간) 대규모 이민 단속을 벌인 것을 두고 미 정치권의 공방도 거세지고 있다. 야당 민주당은 “비(非)백인 근로자를 겨냥한 공포 정치”라고 강하게 비판했다. 반면 집권 공화당은 “정당한 법 집행”이라며 맞섰다.
앤디 김 연방 상원의원, 데이브 민 하원의원, 매릴린 스트리클런드 하원의원 등 한국계 민주당 의원이 소속된 미 연방의회의 아시아 의원 모임인 ‘아시아태평양계 미국인 코커스(CAPAC)’는 6일 “트럼프 행정부가 ‘추방 할당량’을 채우기 위해 비백인 이민자의 직장을 겨누고 있다”고 비판했다. 이들은 “무분별한 행동이 가족을 찢어 놓고, 경제에 피해를 주며, 글로벌 파트너과의 신뢰를 약화한다”고 강조했다.
같은 날 한국계 샘 박 조지아주 하원의원 등 조지아 주의회의 민주당 소속 의원 또한 “트럼프식 공포와 분열의 정치로 얼룩진 단속”이라며 “주의 번영에 기여할 공장을 짓기 위해 목숨 걸고 일하는 비백인 근로자를 의도적으로 겨냥했다”고 지적했다.
반면 공화당 소속 브라이언 켐프 조지아 주지사는 6일 “조지아에서 사업하는 모든 기업은 주와 연방정부의 법을 따라야 한다. 법 집행을 주저하지 않을 것”이라고 밝혔다.
버디 카터 공화당 하원의원은 X를 통해 “트럼프 2기 행정부와 용감한 이민 단속 요원들에게 박수를 보낸다”며 “트럼프가 지켜보는 한 근면성실한 미국인의 일자리를 빼앗을 수 없다”고 밝혔다. 또 “트럼프 행정부는 불법 이민이라는 재앙으로부터 조지아를 보호했고 미국인 노동자를 우선하는 대담한 행동을 보여줬다”고 두둔했다.
