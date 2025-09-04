日자민당 간부 4명 사퇴… 이시바 퇴진 압박 가중

지난해 10월 집권 후 주요 선거에서 모조리 패한 이시바 시게루(石破茂·사진) 일본 총리에 대한 당 안팎의 퇴진 압박이 가중되고 있다.
2일 집권 자민당의 모리야마 히로시(森山裕) 간사장, 오노데라 이쓰노리(小野寺五典) 정무조사회장, 스즈키 슌이치(鈴木俊一) 총무회장, 기하라 세이지(木原誠二) 선거대책위원장 등 간부 4명은 모두 지난달 참의원(상원) 선거 참패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝혔다. 아사히신문은 “이시바 총리가 두려워했던 당 간부의 ‘사임 도미노’가 일어났다”며 “당내 기반이 약하고 퇴진 요구를 받는 총리가 후임 인사를 실시하기는 어려운 상황이어서 정권 운영의 위험도가 커졌다”고 논평했다.
자민당의 유일한 파벌인 ‘아소파’를 이끄는 아소 다로(麻生太郞) 전 총리 또한 소속 의원들을 상대로 ‘이시바 총리의 퇴진이 불가피하다’는 의견을 재차 밝힐 것으로 전해졌다. 유력한 차기 총리 후보로 꼽히는 고이즈미 신지로(小泉進次郎) 농림수산상 또한 1일 아사히TV에 출연해 “(총리 퇴진 주장을 펼쳤던) 관료들의 입장을 이해한다”며 퇴진론에 동조하는 듯한 모양새를 취했다.
하지만 이시바 총리는 총리직을 유지하겠다는 기존 입장을 거두지 않고 있다. 그는 2일에도 “적절한 시기에 (선거 참패의) 책임을 판단하겠지만 우선은 국민이 원하는 것에 전력을 다할 것”이라며 총리직 유지 의사를 밝혔다.
이에 따라 자민당은 8일 당 총재 선거의 조기 실시 여부를 결정하기로 했다. 이날 자민당 의원 295명과 광역지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명이 참여해 과반수인 172명 이상이 찬성하면 총재 선거를 앞당겨 치를 수 있다. 조기 선거가 결정되면 이시바 총리의 사퇴 가능성이 높아질 것으로 보인다.
