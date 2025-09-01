이스라엘 공습에 총리 숨진 후티 반군, 보복 선언

예멘 친이란계 무장세력 후티 반군의 총리를 비롯한 다수의 핵심 인사들이 이스라엘군의 정밀 공습으로 대거 숨졌다고 양측이 지난달 30일 공식 확인했다. 후티가 이스라엘에 대한 복수를 다짐하면서 중동 정세 불안이 다시 심화되고 있다.
로이터통신 등에 따르면, 후티 반군 최고정치위원회 측은 이날 성명을 통해 아흐메드 알 라하위 총리와 내각 수반들이 같은 달 28일 수도 사나에서 벌어진 이스라엘의 표적 공습으로 숨졌다고 발표했다. 라하위 총리는 지금까지 가자지구 전쟁 기간 이어진 공격으로 숨진 최고위급 인사다. 당시 이들은 후티 수장인 압둘말리크 알 후티의 연설을 듣기 위해 한 장소에 모여 있었던 것으로 전해진다.
이스라엘 국방군 역시 작전 성과를 인정하며 후티 반군 정치·군사 지도부의 주요 인물들이 제거됐다고 밝혔다. 이스라엘 채널12 방송은 정보 당국 평가를 인용해 총리를 포함한 후티 내각 장관이 전원 숨졌을 가능성이 높다고 전했다.
라하위 총리는 지난해 8월 총리로 임명됐으나 실질적 권한은 없는 명목상 총리로 여겨져 왔다. 그는 예멘 남부 아브얀주 출신으로 후티가 장악하지 못한 해당 지역 민심을 얻고자 일종의 선전 장치로 활용됐다. 후티 반군 정부를 실질적으로 이끌어온 무함마드 아흐메드 마프타 제1부총리가 총리 직무 대행으로 지명됐다.
후티 반군은 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 남부 공격 한 달 후인 11월부터 이스라엘과 해상 교통로에 대한 공격을 시작했다. 이 중 2024년 7월 텔아비브에서 민간인 1명이 사망하고 여러 명이 부상을 입는 공격이 있었고, 이로 인해 이스라엘이 1800km 떨어진 예멘 수도 사나 등 후티 본거지에 총 16차례 공습을 퍼부었다. 가장 최근인 지난달 28일 공습 작전으로 정부 내각 주요 인사들이 대부분 숨졌을 가능성이 제기되면서, 이스라엘은 정보력을 재차 과시하게 됐다.
이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 지난달 30일 “전례 없는 타격을 가한 이번 작전은 단지 서막에 불과하다”며 추가 공격 의지를 드러냈다. 후티 측 역시 성명을 통해 이스라엘 측에 보복을 다짐했다.
한편 미국과 이스라엘이 정보력을 기반으로 중동 내 작전을 갑작스럽게 전개하는 빈도가 잦아진다는 지적이 나오고 있다. 지난달 30일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 올해 6월 미국의 이란 핵시설 공습 지시 당시 중동 내 미국대사관들은 사전에 아무런 귀띔을 받지 못해 우호국들의 문의에 제대로 응대하지 못하는 혼선을 빚었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 국가안보회의(NSC) 대신 측근 그룹 조언만으로 의사 결정을 내리고 있다는 지적이다.
댓글 0