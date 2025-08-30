9분 기립박수…‘어쩔수가없다’ 베니스 홀렸다

세계 비평사이트 로튼 토마토 신선도 100%
외신 “박찬욱, 현존하는 가장 창의적인 감독”
박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’가 베니스영화제에서 기립박수를 받았다.
어쩔수가없다는 29일 오후 9시45분(현지시간) ‘제82회 베니스국제영화제’ 살라 그란데 극장에서 월드 프리미어 상영을 했다. 박 감독과 배우 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란이 함께 했다. 1032석을 채운 관객들은 기립박수와 찬사를 보냈다.
박 감독의 세 번째 베니스영화제 초청작이다. 상영이 시작되고, 음악이 흐르자 박수가 터져 나왔다. 관객들은 박 감독의 필사 생존극에 빠져들었다. 긴장과 이완을 오가는 전개와 배우들의 입체감있는 연기가 몰입감을 높였다. 의외의 순간 아이러니한 유머에 곳곳에서 웃음이 터져 나왔다. 박 감독 특유의 미장센과 정교한 음악이 밀도를 더했다.
상영이 끝나자 기립박수와 환호가 약 9분간 지속됐다. 박 감독은 배우, 스태프들과 포옹하며 감격했다. “관객들에게 처음 선보이는 자리였는데, 영화를 본 분들이 찾아와 모두 재미있다고 하더라. 그 말이 진심이길 바라고 있다”고 했다.
외신 호평도 이어졌다. 세계 비평 사이트 로튼 토마토에서 신선도 100%를 기록했다. 영국 일간지 가디언은 “박 감독 특유의 유려하면서도 단단한 자신감이 돋보이는 서사의 추진력”이라며 “일종의 코미디풍의 소동극처럼 시작하지만 이내 전혀 다른 장르로 변신한다. 가족의 붕괴, 가장의 위기, 그리고 국가의 현주소를 그려낸 초상”이라고 짚었다. 버라이어티는 “박찬욱이 현존하는 가장 품위있는 감독이라는 것을 보여주는 결정적 증거이자 매혹적인 블랙 코미디”라고 극찬했다.
미국 영화매체 인디와이어는 “박 감독의 탁월하고, 잔혹하고, 씁쓸하면서도 유머러스한 자본주의 풍자극”이라며 “이병헌의 유려한 연기는 박 감독의 비극적이면서도 희극적인 톤을 지탱하는 핵심”이라고 강조했다. 넥스트 베스트 픽쳐는 “박찬욱은 이번 작품을 통해 현존하는 가장 창의적인 영화감독임을 다시 한번 증명했다”면서 “특유의 카메라 워크와 편집은 여전히 혁신적이면서도 강렬하다”며 감탄했다.
이 영화는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’(이병헌)가 해고된 후 부인 ‘이미리’(손예진)와 두 자식을 지키기 위해 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기다. 다음 달 24일 개봉.
댓글 0