‘미국산 불매운동’ 캐나다인들, 美 뉴욕증시엔 60조원 ‘몰빵’

미국으로부터 35% 관세율을 적용받은 캐나다인들이 미국산 위스키 등을 대상으로 불매운동을 벌였지만 정작 투자금은 미국 증시에 ‘몰빵’하다시피 투자한 것으로 나타났다. 올해 1~5월 사이 캐나다인들의 미국 증시 투자액은 약 599억 캐나다달러(약 60조원) 이상으로 역대 최대 규모를 돌파했다.
26일(현지시간) 캐나다 국립은행 금융시장 자료에 따르면, 캐나다 투자자들은 지난 1월부터 5월까지 미국 채권과 주식에 599억 캐나다 달러(약 60조원)를 순매수했다. 이는 1990년 이래 가장 많은 수치다.
반면 캐나다 증권에 대한 순 외국인 투자는 같은 기간 동안 180억 캐나다 달러(약 18조원) 감소했다.
불안정한 관세 무역 정책과 정치적 혼란 속에서 캐나다의 기관 투자자들은 지난 2월 무려 298억 달러(약 41조원)를 미국 주식에 투자했다.
이처럼 캐나다 투자자들의 관심이 미국 주식으로 몰리는 것은 관세로 인한 인플레이션, 고용 시장 침체 등에 대한 우려 속에서도 미국 시장이 벤치마크 지수를 지속적으로 상회하는 가운데 나타난 현상이다.
미국 펀드 평가사 모닝스타 데이터에 따르면 캐나다 주식은 미국 주식보다 수익률이 더 높다.
컬럼비아 경영대학원의 실무 교수인 브렛 하우스는 “캐나다는 비교적 작은 시장이기 때문에 캐나다인들은 미국에 계속 투자하고 있으며, 투자에 대한 다각화 접근 방식을 취하려면 미국 시장에 지속적으로 자산을 투자해야 한다”라고 말했다.
앨버타 주 정부의 전직 수석 경제학자인 모셔 랜더는 미국 기업에 투자하려는 욕구와 미국산 불매 운동을 통해 미국 제품을 거부하려는 욕구는 서로 다르다고 밝혔다.
랜더는 ”미국 제품에 대한 보이콧은 경제적인 문제가 아니라 감정적인 문제”라고 설명했다.
캐나다인들의 미국 주식 매수가 지속되는 데에는 또 다른 실질적인 이유가 있었다. 대부분의 캐나다인들은 자신의 투자를 직접 관리하지 않고, 재무 설계사에게 맡기기 때문이다. 재무 설계사는 보이콧하는 사람들처럼 감정에 기반한 결정을 내리지 않는다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 1일(현지시간) 자로 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)에 포함되지 않는 모든 캐나다산 제품에 대해 관세를 기존 25%에서 35%로 올렸다. 이번 관세 인상으로 캐나다에서는 미국산 불매 운동이 더 거세게 확산했다.
캐나다 공영방송 CBC에 따르면 많은 캐나다 국민이 캐나다산 제품을 우선적으로 구입하거나 ‘미국산만 아니면 된다’는 식의 태도를 보였다. 또 미국 여행을 계획했던 이들 중 상당수가 여행지를 다른 국가로 변경하기도 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
