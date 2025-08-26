한미 정상회담 약 2시간 20분 만에 종료

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담이 2시간 20분 만에 종료됐다.
이 대통령은 25일(현지 시간) 오후 12시 32분경 미국 워싱턴 백악관에 도착했다. 이 대통령과 트럼프 대통령은 오후 12시 41분부터 오후 1시 35분까지 백악관 오벌 오피스에서 회담을 진행했다. 회담 내용은 언론에 생중계됐다.
이후 회담은 비공개로 전환돼 오찬을 겸한 실무자 회담으로 전환됐다. 오후 3시까지 회담이 진행되며 총 2시간 20분가량 회담이 진행됐다.
회담을 마친 이 대통령은 백악관 웨스트윙으로 나와 오후 3시 18분경 모니카 크로울리 백악관 의전장의 배웅 속에 백악관을 떠났다.
이 대통령은 이번 한미 정상회담으로 취임 후 처음으로 트럼프 대통령을 만났다. 이 대통령은 취임 직후인 6월 6일 트럼프 대통령과 한 차례 통화한 바 있으나, 직접 만난 것은 이번이 처음이다.
워싱턴=박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0