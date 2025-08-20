토트넘 SNS에 ‘엉터리 태극기’…두바이 투어버스 등 세계 곳곳 오류

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 구단 SNS, 아랍에미리트 두바이 투어 버스 등 세계 곳곳에서 ‘엉터리 태극기’가 사용되고 있다는 지적이 나왔다.
서경덕 성신여대 교수는 20일 “세계 곳곳의 한인들이 많은 제보를 해 줘서 알게 됐다”며 전 세계 곳곳에서 ‘엉터리 태극기’가 사용되고 있다고 지적했다.
대한민국 축구대표팀 주장 손흥민의 전 소속팀인 토트넘은 지난 15일 광복절을 맞아 공식 SNS에 ‘대한민국의 광복 80주년을 축하합니다’라는 메시지가 담긴 포스터를 게시했지만 잘못된 태극기 사진을 사용했다.
서 교수는 “손흥민이 떠난 상황에서 한국의 광복절을 잊지 않고 올려준 건 너무나 고마운 일이지만, 포스터 내 다수의 태극기가 잘못 그려져 있어서 아쉬움이 남는다”고 했다.
전 세계 관광객들이 많이 이용하는 두바이 시내 투어 버스에도 태극기가 엉터리로 그려져 있는 것이 발견됐다. 또 멕시코시티 공항 입국장에 관광객들을 환영하기 위해 그려진 다양한 국기 중에도 태극기의 쾌가 잘못된 것이 확인됐다.
서 교수는 “이들이 잘못 사용했다고 지적만 할 것이 아니라, 정확히 알려 줘서 빠르게 시정할 수 있도록 조치를 취하는 것이 중요하다”고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0