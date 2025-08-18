뉴욕 브루클린 총격전으로 12명 사상…“갱단 연루 가능성”

미국 뉴욕 브루클린의 한 술집에서 17일(현지시간) 총격 사건이 발생해 3명이 숨지고 9명이 다쳤다.
뉴욕타임스(NYT) 등 외신은 이날 오전 3시30분경 뉴욕 브루클린 크라운하이츠 지역의 프랭클린 애비뉴 인근에 위치한 술집에서 총격전이 발생했다고 보도했다.
제시카 티쉬 뉴욕경찰국(NYPD) 국장은 신고를 받고 현장에 출동했고, 남성 9명과 여성 3명이 총격을 받고 쓰러져 있는 것을 발견했다. 이 가운데 19세 남성, 27세 남성, 35세 남성이 현장에서 숨졌다.
부상자 9명은 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 상태다.
경찰은 술집에서 일어난 다툼이 총격전으로 이어진 것으로 파악됐다며 복수의 총격범이 이번 사건에 연루된 것으로 보고 있다. 또 갱단과 관련 있을 가능성이 높다고 전했다.
목격자들 증언에 따르면, 라운지에서 두 남자가 말다툼을 벌였고 이후 두 남성 가운데 한 명이 총을 쏘기 시작했다. 사건 당시 술집 안에는 손님들로 가득 차 있었던 것으로 알려졌다.
아직까지 용의자는 체포되지 않은 것으로 전해졌다. 총격범은 9밀리와 45구경 칼리버 총기를 사용한 것으로 파악됐다.
애릭 애담스 뉴욕 시장은 지역 위기관리팀을 파견했다고 밝혔다. 이 팀원들은 갱단 간의 폭력을 예방하고 긴장을 완화하는 데 주력할 방침이다. 또 희생자의 가족과 친구들의 심리 치료를 돕고 이들이 보복전을 벌이지 않도록 중재하는 역할도 하고 있다.
현지 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 목격자들을 심문하는 등 용의자들을 추적하고 있다.
티쉬 경찰국장은 이번 총격 사건이 뉴욕 경찰(NYPD)이 올해 첫 7개월 동안 역대 최저 수준의 총격 사건을 기록한 가운데 발생했다고 밝혔다. 지난 10일 기준 뉴욕 시 전체 범죄 통계에 따르면, 올해 총격 피해자 수는 지난해 대비 약 22% 감소했고, 총격 사건 발생 건수도 같은 기간 대비 20.5% 줄었다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
