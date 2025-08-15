美 국방차관 “힘 통한 평화가 답…아·태 동맹 집단방위 분담해야”

엘브리지 콜비 미국 국방부 정책 담당 차관이 광복절이자 태평양전쟁 종전 80주년 하루 전인 14일(현지 시간) 아시아·태평양 동맹국을 향해 ‘집단 방위(collective defense)’ 부담을 짊어질 준비가 돼 있어야 한다고 주문했다.
이날 콜비 차관은 자신의 ‘X’계정에 “태평양 전쟁에서의 교훈은 명확하다”며 이 같이 밝혔다. 또한 그는 평화주의(Pacifism)는 답이 아니다. 오히려 힘을 통한 평화가 답”이라며 “이것이 우리가 아·태 동맹국들에 전달하는 정책”이라고 강조했다.
콜비 차관은 지난달에도 “한국 등 아·태 동맹국의 집단 방위를 강화하기 위해 국방부와 국무부가 협력하고 있다”고 언급했다. ‘집단방위’는 북대서양조약기구(NATO·나토) 등에 주로 사용되는 개념이다. 미국은 그동안 양자 안보조약을 맺은 한국과 일본 등 동맹국에는 상대국이 공격을 받으면 군사적으로 지원한다는 ‘상호 방위’라는 용어를 사용했다.
콜비 차관이 재차 이 같은 발언을 이어가고 있는 것은 한국 등 아시아 동맹국들이 중국 견제를 위한 역할을 확대해야 한다는 취지로 해석된다. 콜비 차관은 올해 3월 미 의회 청문회 서면 답변에서도 한미일 간 방공체계를 완비하는 IAMD(Integrated Air and Missile Defense) 개념을 강조한 바 있다.
트럼프 1기 행정부 시절 국방부 전략·전력 개발 담당 부차관보를 지낸 콜비 차관은 ‘대(對)중국 강경파’로 평가받는다. 경험이 부족한데다 각종 물의를 일으킨 피트 헤그세스 국방장관을 대신 국방부를 좌지우지 하고 있는 인물로 꼽히고 한다.
김보라 기자 purple@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0