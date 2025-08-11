美 재무 “체결 안된 무역협상, 10월까지 완료”

스콧 베선트 미국 재무장관. 워싱턴=AP/뉴시스

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 베선트 장관은 이달 7일 니혼게이자이신문(닛케이)와의 인터뷰에서 미국 정부가 아직 체결하지 않은 무역 협상을 10월 안에 모두 완료할 것이라고 말했다.미국 정부는 이달 7일 전세계를 상대로 상호관세를 발효했다. 이후 일본과 한국, 영국, 유럽연합(EU) 등 주요 교역 상대국과 관세 협상을 타결했다.

베선트 장관은 인터뷰에서 미 연방준비제도(Fed·연준) 독립성은 중요하다고도 했다. 그는 “과거 데이터에 의존하기보다 미래 지햑적 사고에 매우 잘 맞춰진 사람”이어야 한다고 차기 연준 의장에 대해 언급했다.

베선트 장관은 연준 의장을 선임하는 인사위원회 일원이면서 차기 연준 의장 후보군 중 하나다. 하지만 최근 도널드 트럼프 미국 대통령에게 재무장관을 계속하고 싶다는 의사를 표현한 바 있다.