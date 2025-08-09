점점 김정은보다 앞으로… NYT “김주애 北 권력 승계 본격화”

김정은 북한 국무위원장이 딸 김주애에게 권력 계승 작업을 본격화하고 있다는 외신 보도가 나왔다. 김주애가 지금까지 공개 석상에서 드러난 횟수는 총 39번이며 이 중 24번이 군 관련 행사였다. 북한 정권의 핵심이 군 권력인 점을 고려하면 김정은 위원장의 권력이 김주애에게 가까워졌다는 뜻으로 해석된다.
뉴욕타임스(NYT)는 8일(현지시간) 김주애가 지금까지 등장한 사진으로 분석하며 김주애에 대한 김정은 위원장의 정권 계승 작업이 가속화하고 있다고 보도했다.
김주애가 처음 등장했을 때는 2022년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) 앞에서 찍힌 사진이었다. 김 위원장은 ICBM을 뒤로 하고 김주애의 손을 잡고 그녀의 말을 경청하는 듯한 모습을 보였다.
김주애는 북한 정권에서 현재 공식 직함을 가지고 있지 않다. 하지만 최근 김주애 등장 사진을 보면 현재 12살인 그녀가 세계 무대에 등장한 지 3년 만에 북한 정권의 핵심에 자리하고 있다는 점을 확인할 수 있다.
김주애가 등장하는 초 창기 사진에선 김정은 위원장의 뒤편에 자리하거나 그의 모친인 리설주와 같이하는 경우가 많았다. 하지만 2023년 9월 처음으로 김정은 위원장 옆에 나란히 앉는 사진이 등장하면서 그녀의 입지가 한 단계 높아졌다는 것을 알 수 있다.
같은 해 11월 공개된 사진에는 김주애가 김정은 위원장보다 앞선 위치에서 더 크게 등장한다. NYT는 김정은 위원장이 이전까지 공개된 사진에서 보조 역할도 등장한 적이 없었던 만큼 김주애의 지위가 많이 변한 것을 시사한다고 분석했다.
특히 김주애는 지난해 10월 러시아 대사를 직접 맞이하며 외교적 역할에도 위상이 커진 것으로 짐작할 수 있다. 조선중앙TV 영상에서 김정은 위원장이 손으로 김주애의 등을 밀며 러시아 대사 영접을 유도하는 모습을 확인할 수 있다.
NYT는 김주애가 공식 석상에 모습을 드러낸 횟수가 39번인데, 그중 24번이 군 관련 행사였다고 집계했다. NYT는 “김정은도 김정일의 권력 계승을 군 권력을 통해 확립했다”며 “김주애를 군사 행사에 데려가면서 본인이 고위 간부를 어떻게 다루는지 보여주고 있다”고 보도했다.
NYT는 북한 김씨 일가의 가족력으로 추정되는 심혈관계 질환이 김정은 위원장을 위협하고 있다며 김주애의 후계 구도 정립을 서두르고 있다고 했다. 김여정 북한 노동당 부부장을 집중 조명한 책 ‘더 시스터(The Sister)’를 집필한 이성윤 터프츠대 교수는 NYT에 “(김주애에 대한 계승 작업은) 북한이 ‘우리는 시간이 얼마든지 있지만, 당신들(미국과 한국)은 4~5년 임기 제한에 묶여 있다’는 것을 의미한다”고 말했다.
