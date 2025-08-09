폭염 옆나라는 폭우… “기후재난 없었다면 운이 좋았던 것”[글로벌 포커스]

홍수-폭염-산불 ‘이상 기후’에 신음하는 지구촌
美-中 기록적 폭우로 인명 피해… 튀르키예는 기온 50도 넘어 산불
트럼프 “기후변화는 사기” 주장… 美 해양대기청 등 인력-예산 감축
中, 정부 주도로 재생에너지 확대… ‘기후 악당’서 ‘기후리더’ 변신 노려
올해 전 세계 1310억 달러 피해… “기후변화 대응, 경제적 접근해야”
# 지난달 4일(현지 시간) 미국 텍사스주 커 카운티에 쏟아진 기록적 폭우로 다수의 어린이를 포함해 최소 135명이 숨졌다. 당시 이 지역에선 3시간 만에 3개월 치 강수량(250mm)에 해당하는 비가 내렸다. 인근 과달루페강 수위는 약 1시간 반 만에 1m에서 10m로 급상승했다. 영국 일간 가디언은 “거의 1000년에 한 번 있을 폭우”라고 전했다.
# 지난달 27일 튀르키예 남부 도시 실로피의 기온은 50.5도를 기록했다. 기존 최고 기온(49.5도)을 뛰어넘었다. 고온 건조한 날씨는 산불로 이어졌고, 이날 하루에만 이 지역에서 84건의 화재가 발생했다. 대형 화재에 소방관과 구조대원 등 최소 17명이 숨지고, 5만 명 이상의 이재민이 발생했다.
# 중국 베이징에서도 지난달 23일부터 일주일 동안 이어진 폭우로 40명 넘는 사망자가 발생했다. 중국 당국은 이번 폭우로 약 30만 명의 이재민이 발생했고, 가옥 2만4000여 채가 파손됐다고 밝혔다.
지난달 폭우, 홍수, 폭염 등 극한 ‘이상 기후’가 지구촌을 덮었다.
기후학자인 존 닐슨개먼 텍사스A&M대 교수는 지난해 발표한 연구에서 텍사스의 폭우 강도가 2036년까지 10% 더 강해질 수 있다고 내다봤다. 지난달 텍사스 폭우보다 훨씬 더 치명적인 이상 기후가 등장할 가능성이 높다는 경고를 내놓은 것. 켄 쿤켈 미 노스캐롤라이나대 교수(기후학)는 “다른 지역이 과거 20∼30년간 비슷한 재난을 경험하지 않았다고 안전하다는 의미가 아니다”며 “단지 다른 곳보다 운이 좋았을 뿐”이라고 말했다.
하지만 미국 도널드 트럼프 행정부는 이에 아랑곳하지 않고 액화천연가스(LNG) 등 화석에너지 개발에 드라이브를 걸고 있다. 트럼프 대통령은 집권 1기(2017∼2021년) 때부터 “기후변화는 사기(hoax)”라고 기회 있을 때마다 주장해 왔다. 그는 올해 재집권 직후 파리 기후변화협약에서 탈퇴했다.
중국은 지난달 유럽연합(EU)과 기후협력을 맺었지만, ‘보여주기식’이라는 지적이 나온다. 중국 정부가 2030년 이후에야 탄소 저감에 나서겠다고 밝혔기 때문이다.
미국과 중국을 포함해 각국 간 복잡한 정치·경제적 이해관계로 탄소 배출 줄이기 등에서 국제 협력을 기대하기 어렵다는 분석이 힘을 얻고 있다. 동시에 기후 위기에 즉각 대응해야 한다는 목소리도 커지고 있다. EU집행위원회가 지난달 유럽 시민 2만6000여 명을 대상으로 조사를 한 결과 85%가 “기후변화 대처를 국가 최우선 정책 과제로 삼아야 한다”고 답했다.
● 퇴보하는 美 기후 위기 대응
전 세계적으로 극한 이상 기후가 발생하고 있지만 기상 분야에서 가장 앞선 연구력을 갖춘 미국의 기후 위기 대응은 퇴보하는 모양새다. 트럼프 대통령 재집권 뒤 화석에너지 개발을 강조할 뿐 아니라 기후 위기 관련 예산과 인력을 대폭 줄이고 있기 때문이다.
집권 1기 시절부터 기후 변화에 대한 대응 필요성을 폄하해 온 트럼프 대통령은 올 초 재집권 직후부터 연방정부 구조조정이란 명분으로 관련 기관의 인력과 예산을 대대적으로 감축했다. 이로 인해 미국의 기후 위기 관련 재난 대응 능력이 크게 약화됐다는 평가가 나온다. 실제로 기상예보와 기후 연구·모니터링을 담당하는 미 해양대기청(NOAA)에선 약 2000명, 국립기상청(NWS)에선 약 600명이 구조조정됐다.
뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난달 4일 텍사스주 과달루페강 범람 당시 NWS에서 홍수 경보를 발령했지만 이 지역을 관할하는 샌안토니오 지역 사무소가 곧바로 대처하지 못했다. 재난경보의 공지 시점과 대피 계획 등을 조율하는 ‘경보 조정 기후학자’가 올 4월 퇴직해 공석인 상태였기 때문이다.
백악관의 2026 회계연도 예산안에선 NOAA 예산이 27% 삭감되는 등 연방정부가 지원하는 기후과학 연구의 상당수가 사라질 것으로 예상된다. 4년 주기로 발행돼 정책·재난 대응의 기반이 되는 국가기후평가(NCA) 작성에 참여한 과학자 400명도 모두 해고됐다.
대신 트럼프 대통령은 화석연료 개발을 강조하는 행보를 보이고 있다. 그는 취임사에서부터 “우리 발밑에 있는 ‘액체 금(liquid gold)’이 다시 미국을 부유한 나라로 만들 것”이라며 석유를 비롯한 화석연료 개발을 강조했다. 반면, 태양광·풍력 에너지는 “신뢰할 수 없는 에너지원”이라며 비효율적이라고 비판했다. 지난달 4일 시행된 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)’에도 청정에너지 지원은 끊고, 화석연료에 힘을 싣는 내용이 포함됐다.
트럼프 행정부는 ‘에너지 안보’를 주요 의제로 설정하고, 미국을 최대 원유 생산국으로 만들겠다는 목표를 적극 추진하고 있다. 유가를 낮춰 물가 안정과 경기 부양을 가져오고, 세계 에너지 시장 지배력을 강화하겠다는 것. 석유 재벌 출신인 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 “화석연료 개발을 늘려야 인공지능(AI)으로 급증한 전력 수요를 감당할 수 있다”고 주장했다.
● ‘기후 악당’서 ‘기후 리더’로 변신 노리는 중국
세계 최대 탄소 배출국으로 한때 ‘기후 악당’으로도 불린 중국은 세계 최대 재생에너지 발전국으로 변신을 도모하고 있다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 지난해 전 세계에 새로 설치된 재생에너지 설비 용량의 64%를 중국이 차지했다. 지난해 중국의 태양광에너지 전기 생산능력은 887GW(기가와트)로 미국(177GW)의 5배 이상에 달한다. 풍력에너지 전기 생산능력도 522GW로 미국(153GW)의 3배 이상이다.
지질학자 출신으로 2003년 취임한 원자바오(溫家寶) 당시 중국 총리는 급속한 경제성장에 따른 전력수요 해결을 위해 재생에너지 사업 투자를 밀어붙였다. 수입 원유에 과도하게 의존하는 상황에서 중동 정세 불안, 미국에 의한 에너지 수송로 봉쇄 가능성 등을 우려해 중국 지도자들이 대안 에너지 확보의 중요성을 인식했던 것이라고 NYT는 진단했다.
중국의 전략에는 기후변화 대응을 지렛대로 글로벌 리더십을 확보하고, 청정에너지 분야에서 영향력을 확대하려는 의도도 있다. 정부의 전폭적인 보조금과 생산 독려로 중국은 전기차를 비롯해 리튬 배터리, 태양광 패널 등의 분야에서 선두를 달리고 있다. 청정에너지 산업은 중국 국내총생산(GDP)의 10%에 육박하는 경제 동력으로 부상했다. 워싱턴포스트(WP)는 “기후변화 회의론자인 트럼프 대통령이 백악관에 있는 동안 중국은 청정에너지 분야에서 압도적 선두 지위를 확고히 다지고 있다”고 보도했다.
다만, 여전히 중국은 세계 1위 온실가스 배출국으로 화석연료 의존도도 아직 절대적으로 높다. 국제 학술지 네이처는 지난해 중국의 에너지 소비량에서 화석연료 비중은 82%였다고 분석했다. 또 “세계 최대 에너지 소비국인 중국은 경제성장을 뒷받침하는 산업 기반과 사회구조를 위태롭게 하지 않고는 화석연료를 포기할 수 없다”고 지적했다.
● “기후 대응, 경제 관점에서 접근해야”
기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 2100년에 지구 표면 온도가 최대 4.4도까지 오를 수 있다고 경고했다. IPCC에 따르면 지구 온도가 3도 오르면 기근으로 최대 300만 명이 사망하고, 연 1억6000만 명이 해안 침수로 피해를 볼 수 있다. 각국은 2015년 파리 기후변화협약에서 기후 재앙을 막을 마지노선으로 ‘산업화 이전 시대 대비 평균 1.5도 상승’을 제시했지만, 세계기상기구(WMO)는 지난해 임계점을 이미 넘어섰다고 밝혔다.
뤼커 흐란트 벨기에 브뤼셀자유대 교수가 이끄는 국제 연구팀은 2020년 이후 태어난 아이들이 평생 겪게 될 기후 재난의 빈도가 이전 세대보다 5배 가까이 급증할 거라고 전망했다. 지구 평균 온도가 산업화 시대 이전 대비 1.5도 오른 현 상태가 유지되면, 2020년생의 절반 이상은 전례 없는 수준의 폭염에 평생 시달린다는 것이다. 전례 없는 기후 재난은 산업화 이전 시대를 살던 1만 명 중 1명만 겪을 가능성이 있는 극단적인 기후 환경을 뜻한다.
기후변화에 따른 재해 손실은 지속적으로 커지고 있다. 글로벌 보험사인 뮌헨재보험이 지난달 발표한 보고서에 따르면 올 상반기(1∼6월) 산불, 홍수 등 자연재해로 전 세계에서 약 1310억 달러(약 181조3000억 원)의 피해가 발생했다. 앞서 1995∼2024년까지 30년간 상반기 자연재해 손실액 평균은 약 790억 달러(약 109조3000억 원)로 올 상반기의 65.8% 수준이었다.
환경 경제학자인 박지성 미 펜실베이니아대 교수는 기후변화 대응은 ‘경제 문제’임을 강조한다. 그는 자신의 저서 ‘1도의 가격’에서 “평균 기온이 1도 더 높은 국가의 1인당 소득은 평균 8%가량 낮다”고 밝혔다. 자연재해에 따른 손실뿐 아니라, 기후 변화가 생산성을 떨어뜨리는 등 경제 전반에 악영향을 미친다는 것.
실제로 미 시카고대 연구진이 인도 제조업체들을 조사한 결과, 공장 실내 온도가 1도 올라갈 때마다 생산성이 2∼4% 떨어진다는 사실을 발견했다. 올 11월 브라질에서 열리는 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)를 이끄는 안드레 코레아 두 라고 의장은 “재생에너지 확대 등 기후 대응이 경제적 이점과 직결된다는 점을 증명해야 할 때”라고 가디언에 말했다.
