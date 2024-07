“냄새나니 들어가라”…지적장애 50대 세탁기에 넣고 돌린 日 남성들

기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크

일본 교토에서 지적 장애를 가진 직장 동료를 대형 세탁기에 밀어 넣고 돌린 30대 남성들이 경찰에 체포됐다.7일 마이니치신문, 재팬타임스 등에 따르면 일본 교토 시모교구에 있는 한 청소 회사 직원 A 씨(37)와 B 씨(37)는 최근 상해 혐의로 경찰에 체포됐다.이들은 지난 3월 지적 장애인인 동료 C 씨(50)를 산업용 대형 세탁기에 강제로 넣어 다치게 한 혐의를 받는다.C 씨는 사건이 발생한 지 며칠이 지난 뒤에야 의사로부터 진료를 받았다. 의사는 그의 몸에 멍과 상처들을 발견했고, 이를 수상하게 여겨 경찰에 신고했다.이 사건으로 C 씨는 전치 2주의 상해를 입은 것으로 드러났다.A 씨 등은 당시 “너한테 냄새가 난다. 세탁기에 들어가라”며 C 씨를 밀어 넣은 것으로 알려졌다.경찰은 자세한 사건 경위와 함께 직장 내 괴롭힘이 더 있었는지 조사하고 있다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com