미국은 원래 총이 많은 나라라 그렇다고? 웃기지마[광복이 외신클럽]

That the Uvalde atrocity and the nra‘s gathering will occur in the same state, in the same week, is a symbol of America’s divisions and dysfunction.



유밸디에서 벌어진 참사와 전미총기협회(NRA)의 행사는 같은 주(state)에서, 같은 주(week)에 열린다. 이는 미국이 얼마나 분열돼있고 고장 나있는 지를 보여준다.