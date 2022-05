우크라이나의 유로비전 우승 소식에 놀라신 분[광복이 외신클럽]

NYT/ ‘우크라이나 음악은 위협이 없었을 때는 늘 번창했다(When Ukrainian Music Wasn’t Under Threat, It Thrived)‘ 원문 일부 발췌



And narratives matter, perhaps now more than ever. “The idea that ’culture is beyond politics,‘” Morozova, the music critic, said, “has long been promoted by those who put culture at the service of ideology and war crimes.” Performing music by canonical composers like Tchaikovsky or Shostakovich, she suggested, obscures the realities of Putin’s Russia. Instead, she argued, their music has become a sort of “cultural weapon” that serves to “make Russia attractive to Europeans.”



Ukraine‘s absence from stages and scholarship from Western Europe and the United States is a product of these politics, Sonevytsky, the ethnomusicologist, said. “This is an excellent moment to think about why we attach the term ’greatness‘ to Russian, but not Ukrainian, culture,” she said. “There is a kind of exceptionalism that empires produce and make seem virtuous that smaller countries, depicted as the ’threatening nationalists‘ on the border, are denied. So why do we only know composers who we consider to be ’great Russian‘ composers?”



She paused, letting out a deep sigh, then added: “It’s all Russian soft power on the global stage.”



음악 비평가 모러조바는 “‘문화는 정치를 뛰어 넘는다’는 말은 문화를 이데올로기와 전쟁범죄에 예속시키려는 세력이 퍼뜨렸다. 차이코프스키나 쇼스타코비치 같은 유명 작곡가들의 음악 연주는 푸틴의 러시아라는 현실을 흐릿하게 만든다”며 “이들의 음악이 유럽에서 러시아의 매력도를 높이는 일종의 ‘문화적 무기’로 쓰이고 있다”고 설명했다.



우크라이나 민족음악학자 소네비츠키 역시 우크라이나 음악가들의 영미권, 유럽 등 국제무대에서 활약이 두드러지지 않는 데에도 이러한 정치적 이유가 있다며 “왜 유독 ‘대문호’, ‘대작곡가’ 같은 칭호가 러시아 예술가들에게만 붙는지에 대해서도 곱씹어볼 때”라고 말했다.



“강대국들은 인접한 약소국에서는 ‘위협적인 민족주의자’라는 딱지를 붙이고 금지했던 활동들을 자신들이 하는 것은 정당하다는 일종의 예외주의를 만들어내곤 한다. 우리가 ‘대작곡가’로 알고 있는 게 다 러시아인인 이유는 다 러시아가 국제무대에서 지닌 소프트파워 때문이다.”